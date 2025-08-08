WOJNA W GAZIE
3 min. czytania
Izrael w ogniu protestów - tysiące demonstrantów sprzeciwia się planowi Netanjahu domagając się natychmiastowego zawarcia rozejmu
Zachodnia Jerozolima, Tel Awiw w napięciu, tysiące osób, na czele z rodzinami zakładników i byłymi zakładnikami, otaczają kluczowe obiekty reżimu, domagając się porozumienia w sprawie uwolnienia zakładników z Gazy.
Izrael w ogniu protestów - tysiące demonstrantów sprzeciwia się planowi Netanjahu domagając się natychmiastowego zawarcia rozejmu
Protest w Tel Awiwie przeciwko wojnie w Gazie. Uczestnicy niosą transparenty i flagi. / AA
11 godzin temu

Tysiące Izraelczyków wyszło na ulicę w kilku miastach, w tym w Zachodniej Jerozolimie i Tel Awiwie, domagając się porozumienia z palestyńskimi grupami w celu uwolnienia zakładników przetrzymywanych w oblężonej Strefie Gazy.

Rodziny zakładników i ich zwolennicy zorganizowali protest przed siedzibą rządu izraelskiego w Zachodniej Jerozolimie, który zbiegł się z czwartkowym posiedzeniem ministerialnym, jak podał dziennik Yedioth Ahronoth.

Spotkanie zostało poświęcone planowi premiera Benjamina Netanjahu, który dotyczy pełnej reokupacji Strefy Gazy,. Szef sztabu Eyal Zamir określił go jako “pułapkę strategiczną”.

Przywódcy wojskowi ostrzegli, że realizacja tego planu może doprowadzić do śmierci zakładników.

Protestujący w Zachodniej Jerozolimie trzymali zdjęcia swoich bliskich przetrzymywanych w Gazie, w tym tych, którzy wciąż żyją.

W Tel Awiwie tysiące Izraelczyków zgromadziło się przed siedzibą partii Likud Netanjahu, aby wywrzeć na nim presję w sprawie negocjacji z Hamasem.

Inne demonstracje odbyły się w Hajfie i Negewie, gdzie protestujący również wzywali do zawarcia porozumienia w celu sprowadzenia zakładników do domu.

“Izrael stracił swój moralny kompas”

Jehuda Cohen, ojciec Nimroda Cohena, izraelskiego żołnierza przetrzymywanego w Gazie, powiedział, że Netanjahu przedłuża wojnę, aby zadowolić ekstremistów w swoim rządzie i zapobiec jego upadkowi.

“Netanjahu działa tylko dla siebie” – powiedział, apelując do społeczności międzynarodowej o wywarcie presji na Netanjahu, aby zakończył wojnę i uratował jego syna.

“Jedynym sposobem na sprowadzenie zakładników do domu jest wstrzymanie wojny i zakończenie cierpienia zakładników oraz wszystkich, którzy przeżywają ten straszny konflikt – w tym mieszkańców Gazy, żołnierzy, rodziny i nas wszystkich” – powiedziała protestująca Sharon Kangasa-Cohen, historyczka, w rozmowie z agencją AFP.

“Jeśli ponownie zajmą Gazę lub zdecydują się na jej okupację militarną, życie zakładników będzie jeszcze bardziej zagrożone, a całe społeczeństwo izraelskie znajdzie się w niebezpieczeństwie” – dodała.

Pepe Alalu, były zastępca burmistrza Zachodniej Jerozolimy i znana postać lewicy w mieście, powiedział, że przyszedł na protest, ponieważ “po prostu nie mógł zostać z boku”.

Polecane

“Musimy uratować zakładników” – powiedział, dodając, że jego zdaniem “Izrael stracił swój moralny kompas”.

Tel Awiw szacuje, że w Gazie pozostaje 50 izraelskich zakładników, w tym 20, którzy prawdopodobnie żyją.

Tymczasem Izrael przetrzymuje ponad 10 800 palestyńskich więźniów, z których wielu doświadcza tortur, głodu i zaniedbań medycznych, według palestyńskich i izraelskich grup praw człowieka.

Hamas wielokrotnie potwierdzał swoją gotowość do uwolnienia wszystkich izraelskich zakładników “w jednej partii” w zamian za zakończenie izraelskiej wojny ludobójczej i wycofanie sił izraelskich ze Strefy Gazy.

Izrael prowadzi ludobójstwo w Gazie od października 2023 roku. Palestyńczycy odnotowali śmierć ponad 61 000 osób, z których większość to kobiety i dzieci.

PowiązaneTRT Global - 28 dzieci zabijanych codziennie w Gazie — UNICEF

Według oficjalnej palestyńskiej agencji informacyjnej WAFA, pod gruzami zniszczonych domów może znajdować się około 11 000 Palestyńczyków.

Eksperci jednak twierdzą, że rzeczywista liczba ofiar śmiertelnych znacznie przekracza to, co podały władze Gazy, szacując, że może wynosić około 200 000.

Trwające ludobójstwo zdewastowało oblężoną enklawę i spowodowało kryzys głodowy.

W listopadzie ubiegłego roku Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakazy aresztowania Netanjahu i byłego ministra obrony Yoava Gallanta za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości dokonane w Strefie Gazy.

Izrael stoi również w obliczu sprawy o ludobójstwo przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości za swoją wojnę w enklawie.

Odkrywaj
Iran zaprzecza zawieszeniu broni z Izraelem, sygnalizuje, że zaprzestanie ataków, jeśli ataki Izraela się skończą
USA ostrzega przed odwetem Iranu, gdy Trump podnosi kwestię "zmiany reżimu"
Czym jest cieśnina Ormuz i dlaczego jest tak ważna w kontekście ropy naftowej?
Ukraina mówi o "masywnym" rosyjskim ataku dronów na Kijów
Ceny ropy gwałtownie rosną po tym, jak Teheran rozważa zamknięcie cieśniny Ormuz
Irański atak niszczy czołowy izraelski instytut naukowy po tym, jak Tel Awiw zabił naukowców z Teheranu
Pentagon zwalnia wysokiego rangą oficera, który określił Netanjahu i jego sojuszników jako "judeosupremacjonistycznych popleczników"
Trump zainteresowany strategicznymi powiązaniami handlowymi, mówi pakistańska armia
Korea Północna staje w obronie Iranu, określając Izrael jako "nowotworem dla pokoju"
Uderzyć czy nie uderzyć: dylemat Trumpa dotyczący Iranu ujawnia głębokie podziały wśród MAGA
Irańskie podziemne obiekty wzbogacania uranu wciąż nieuszkodzone pomimo izraelskich ataków — Putin
Zawieszenie broni między Indiami a Pakistanem zostało osiągnięte w wyniku rozmów wojskowych, a nie mediacji USA
Nie zabije najwyższego przywódcy Iranu - "przynajmniej na razie": Trump
Irańskie pociski uszkodziły budynek i spowodowały pożary w Izraelu
Masakra w Khan Younis: Izraelskie czołgi zabiły 59 osób próbujących uzyskać pomoc żywnościową
Rzuć okiem na TRT Global. Podziel się swoją opinią!
Contact us