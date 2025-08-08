Tysiące Izraelczyków wyszło na ulicę w kilku miastach, w tym w Zachodniej Jerozolimie i Tel Awiwie, domagając się porozumienia z palestyńskimi grupami w celu uwolnienia zakładników przetrzymywanych w oblężonej Strefie Gazy.

Rodziny zakładników i ich zwolennicy zorganizowali protest przed siedzibą rządu izraelskiego w Zachodniej Jerozolimie, który zbiegł się z czwartkowym posiedzeniem ministerialnym, jak podał dziennik Yedioth Ahronoth.

Spotkanie zostało poświęcone planowi premiera Benjamina Netanjahu, który dotyczy pełnej reokupacji Strefy Gazy,. Szef sztabu Eyal Zamir określił go jako “pułapkę strategiczną”.

Przywódcy wojskowi ostrzegli, że realizacja tego planu może doprowadzić do śmierci zakładników.

Protestujący w Zachodniej Jerozolimie trzymali zdjęcia swoich bliskich przetrzymywanych w Gazie, w tym tych, którzy wciąż żyją.

W Tel Awiwie tysiące Izraelczyków zgromadziło się przed siedzibą partii Likud Netanjahu, aby wywrzeć na nim presję w sprawie negocjacji z Hamasem.

Inne demonstracje odbyły się w Hajfie i Negewie, gdzie protestujący również wzywali do zawarcia porozumienia w celu sprowadzenia zakładników do domu.

“Izrael stracił swój moralny kompas”

Jehuda Cohen, ojciec Nimroda Cohena, izraelskiego żołnierza przetrzymywanego w Gazie, powiedział, że Netanjahu przedłuża wojnę, aby zadowolić ekstremistów w swoim rządzie i zapobiec jego upadkowi.

“Netanjahu działa tylko dla siebie” – powiedział, apelując do społeczności międzynarodowej o wywarcie presji na Netanjahu, aby zakończył wojnę i uratował jego syna.

“Jedynym sposobem na sprowadzenie zakładników do domu jest wstrzymanie wojny i zakończenie cierpienia zakładników oraz wszystkich, którzy przeżywają ten straszny konflikt – w tym mieszkańców Gazy, żołnierzy, rodziny i nas wszystkich” – powiedziała protestująca Sharon Kangasa-Cohen, historyczka, w rozmowie z agencją AFP.

“Jeśli ponownie zajmą Gazę lub zdecydują się na jej okupację militarną, życie zakładników będzie jeszcze bardziej zagrożone, a całe społeczeństwo izraelskie znajdzie się w niebezpieczeństwie” – dodała.

Pepe Alalu, były zastępca burmistrza Zachodniej Jerozolimy i znana postać lewicy w mieście, powiedział, że przyszedł na protest, ponieważ “po prostu nie mógł zostać z boku”.