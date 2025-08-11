Czterech z pięciu stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ potępiło plan Izraela dotyczący okupacji Strefy Gazy podczas nadzwyczajnego posiedzenia, przy czym jedynie Stany Zjednoczone poparły działania Izraela.

Rosja, Chiny, Wielka Brytania i Francja stanowczo sprzeciwiły się w niedzielę decyzji izraelskiego gabinetu wojennego, który zatwierdził plan premiera Benjamina Netanjahu dotyczący pełnej okupacji Gazy i przesiedlenia Palestyńczyków z północy na południe.

Rosyjski zastępca stałego przedstawiciela, Dmitrij Polianski, nazwał tę decyzję “rażącym naruszeniem prawa międzynarodowego”, które pokazuje “jawne lekceważenie apeli społeczności międzynarodowej”.

Rosja oskarżyła izraelskiego ministra spraw zagranicznych Gideona Sa’ara o hipokryzję, twierdząc, że wiedział o decyzji gabinetu podczas swojego wystąpienia w Radzie Bezpieczeństwa w zeszły wtorek, kiedy wyrażał troskę o zakładników.

Stały przedstawiciel Chin przy ONZ, Fu Cong, wezwał Izrael do “natychmiastowego zaprzestania tego niebezpiecznego działania”. Stwierdził:“Gaza należy do narodu palestyńskiego. Jest integralną częścią terytorium Palestyny.”

Podkreślił, że “każde działanie mające na celu zmianę struktury demograficznej i terytorialnej Gazy musi spotkać się z najwyższym sprzeciwem i oporem.”

Chiny ostrzegły przed “iluzją militarnej supremacji” i zażądały od Izraela wypełnienia zobowiązań wynikających z międzynarodowego prawa humanitarnego poprzez otwarcie przejść granicznych i zniesienie ograniczeń w dostarczaniu pomocy.

‘Plan Izraela nie jest sposobem na rozwiązanie kryzysu’

Brytyjski zastępca stałego przedstawiciela, James Kariuk, stwierdził, że decyzja była “błędna” i ostrzegł: “Rozszerzenie operacji wojskowych nie przyczyni się do zakończenia tego konfliktu. Nie zapewni również uwolnienia zakładników.”

Kariuk powiedział, że plan Izraela nie jest sposobem na rozwiązanie kryzysu, lecz jedynie pogłębi cierpienie Palestyńczyków i zwiększy rozlew krwi. Wezwał Izrael do zniesienia blokady dostaw pomocy do Gazy.

Francuski zastępca stałego przedstawiciela, Jay Dharmadhikari, zaapelował do Izraela o wycofanie decyzji, stwierdzając, że Francja “stanowczo sprzeciwia się wszelkim planom okupacji, aneksji i osadnictwa w Strefie Gazy”.

“Realizacja decyzji rządu izraelskiego w żaden sposób nie przyczyni się do bezpieczeństwa Izraela i jego obywateli” – dodał.