WOJNA W GAZIE
1 min. czytania
Dziesiątki tysięcy protestowało w Stambule przeciwko ludobójstwu i przymusowemu głodzeniu w Strefie Gazy
Demonstranci maszerowali z placu Beyazit do meczetu Hagia Sophia, wzywając do pilnych działań międzynarodowych w celu zakończenia cierpień w Strefie Gazy.
Izraelska kampania wojskowa zdewastowała enklawę i doprowadziła do śmierci z głodu. / AA
11 sierpnia 2025

Dziesiątki tysięcy demonstrantów popierających Palestynę zgromadziło się w sobotni wieczór na placu Beyazit w Stambule po wieczornych modlitwach, aby wyrazić sprzeciw wobec trwającego ludobójstwa i wymuszonego głodu w Strefie Gazy.

Demonstracja, w której uczestniczyły zarówno organizacje pozarządowe, jak i wielu członków społeczeństwa, miała formę marszu, który kierował się w stronę zabytkowego meczetu Hagia Sophia.

Uczestnicy chcieli zwrócić uwagę na kryzys humanitarny i wyrazić solidarność z mieszkańcami Gazy w obliczu narastającej przemocy oraz poważnych niedoborów żywności i zaopatrzenia medycznego.

Organizatorzy wezwali społeczność międzynarodową do podjęcia pilnych działań w celu zakończenia cierpienia.

Izrael spotkał się z narastającym oburzeniem za ludobójstwo w Gazie, gdzie od października 2023 roku zginęło ponad 61 000 osób.

Kampania militarna zniszczyła enklawę i doprowadziła do śmierci z głodu i niedożywienia.

W listopadzie ubiegłego roku Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakazy aresztowania premiera Izraela Benjamina Netanjahu oraz jego byłego ministra obrony Yoava Gallanta za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości w Gazie.

Izrael stoi również w obliczu sprawy o ludobójstwo przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości za swoją wojnę w enklawie.

