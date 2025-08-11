Dziesiątki tysięcy demonstrantów popierających Palestynę zgromadziło się w sobotni wieczór na placu Beyazit w Stambule po wieczornych modlitwach, aby wyrazić sprzeciw wobec trwającego ludobójstwa i wymuszonego głodu w Strefie Gazy.
Demonstracja, w której uczestniczyły zarówno organizacje pozarządowe, jak i wielu członków społeczeństwa, miała formę marszu, który kierował się w stronę zabytkowego meczetu Hagia Sophia.
Uczestnicy chcieli zwrócić uwagę na kryzys humanitarny i wyrazić solidarność z mieszkańcami Gazy w obliczu narastającej przemocy oraz poważnych niedoborów żywności i zaopatrzenia medycznego.
Organizatorzy wezwali społeczność międzynarodową do podjęcia pilnych działań w celu zakończenia cierpienia.
Izrael spotkał się z narastającym oburzeniem za ludobójstwo w Gazie, gdzie od października 2023 roku zginęło ponad 61 000 osób.
Kampania militarna zniszczyła enklawę i doprowadziła do śmierci z głodu i niedożywienia.
W listopadzie ubiegłego roku Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakazy aresztowania premiera Izraela Benjamina Netanjahu oraz jego byłego ministra obrony Yoava Gallanta za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości w Gazie.
Izrael stoi również w obliczu sprawy o ludobójstwo przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości za swoją wojnę w enklawie.