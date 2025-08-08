Powodowie, studenci Uniwersytetu Maryland na rzecz Sprawiedliwości w Palestynie (UMD SJP), byli reprezentowani przez organizacje zajmujące się prawami obywatelskimi Palestine Legal i Council on American-Islamic Relations (CAIR). Pozew został złożony po tym, jak UMD próbował odwołać czuwanie zorganizowane przez UMD SJP, powołując się na groźby, które administracja otrzymała od syjonistów i KKK jako uzasadnienie dla jego stłumienia.

Według organizacji Palestine Legal ugoda ta stanowi “najwyższą karę finansową, jaką kiedykolwiek nałożono na amerykański uniwersytet za naruszenie prawa do wolności słowa studentów popierających Palestynę”.

Daniela Colombi, jedna z głównych organizatorek UMD SJP, skomentowała: “To zwycięstwo prawne potwierdza nasze chronione prawo do protestowania i wypowiadania się przeciwko ludobójstwu Palestyńczyków dokonywanemu przez Stany Zjednoczone i Izrael – i będziemy nadal korzystać z tych praw”.