Powodowie, studenci Uniwersytetu Maryland na rzecz Sprawiedliwości w Palestynie (UMD SJP), byli reprezentowani przez organizacje zajmujące się prawami obywatelskimi Palestine Legal i Council on American-Islamic Relations (CAIR). Pozew został złożony po tym, jak UMD próbował odwołać czuwanie zorganizowane przez UMD SJP, powołując się na groźby, które administracja otrzymała od syjonistów i KKK jako uzasadnienie dla jego stłumienia.
Według organizacji Palestine Legal ugoda ta stanowi “najwyższą karę finansową, jaką kiedykolwiek nałożono na amerykański uniwersytet za naruszenie prawa do wolności słowa studentów popierających Palestynę”.
Daniela Colombi, jedna z głównych organizatorek UMD SJP, skomentowała: “To zwycięstwo prawne potwierdza nasze chronione prawo do protestowania i wypowiadania się przeciwko ludobójstwu Palestyńczyków dokonywanemu przez Stany Zjednoczone i Izrael – i będziemy nadal korzystać z tych praw”.
Dodała również, że “każdy dolar z 100 000 dolarów kary nałożonej na UMD za zakazanie naszego czuwania dla Gazy zostanie przeznaczony na organizację działań na rzecz wolnej Palestyny i zbiorowego wyzwolenia”.
Warunki ugody stanowią ponadto, że uniwersytet musi publicznie uznać UMD SJP za organizację studencką o dobrej reputacji. Warunek ten ma duże znaczenie, biorąc pod uwagę taktykę stosowaną przez wiele uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych, polegającą na wykluczaniu organizacji studenckich skupiających się na Palestynie, aby ograniczyć ich możliwość swobodnego demonstrowania na kampusach.