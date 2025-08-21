Departament Stanu zwolnił rzecznika prasowego odpowiedzialnego za przygotowywanie punktów informacyjnych administracji Trumpa dotyczących polityki wobec Izraela i Gazy, po skargach ze strony ambasady USA w Jerozolimie.

Urzędnicy poinformowali, że Shahed Ghoreishi, kontraktor pracujący dla Biura ds. Bliskiego Wschodu, został zwolniony w weekend po dwóch incydentach w zeszłym tygodniu, w których zakwestionowano jego lojalność wobec polityki administracji Trumpa.

Ghoreishi, Amerykanin irańskiego pochodzenia, został również zaatakowany w środę po swoim zwolnieniu przez znaną prawicową osobowość Laurę Loomer, która oskarżyła go o brak pełnego poparcia dla polityki administracji na Bliskim Wschodzie.

Według Ghoreishiego i dwóch obecnych urzędników USA, Ghoreishi naraził się wysokiemu rangą urzędnikowi ambasady USA w Jerozolimie oraz najbliższym współpracownikom sekretarza stanu Marco Rubio, przygotowując odpowiedź na zapytanie Associated Press w zeszłym tygodniu. Pytanie dotyczyło rozmów między Izraelem a Sudanem Południowym na temat możliwego przesiedlenia Palestyńczyków z Gazy do Sudanu Południowego.

Wesia robocza odpowiedzi zawierała zdanie, że USA nie popierają przymusowego przesiedlenia Palestyńczyków z Gazy, co prezydent Donald Trump i jego specjalny wysłannik Steve Witkoff wielokrotnie podkreślali.

Jednakże według Ghoreishiego i urzędników, to zdanie zostało odrzucone przez ambasadę USA w Jerozolimie, co wywołało pytania o politykę w Waszyngtonie. Urzędnicy wypowiadali się pod warunkiem zachowania anonimowości, aby omówić wewnętrzne zmiany kadrowe.

Ghoreishi powiedział również, że zakwestionował oświadczenie ambasady, które określało okupowany Zachodni Brzeg jako “Judeę i Samarię” – biblijną nazwę terytorium palestyńskiego, preferowaną przez niektórych prawicowych izraelskich urzędników. Mike Huckabee, ambasador USA w Izraelu, również wielokrotnie popierał używanie nazwy Judea i Samaria.

Nagłe zwolnienie

Zwolnienie pokazuje, jak daleko administracja Trumpa była gotowa się posunąć, aby zapewnić lojalność wobec prezydenta i jego celów, w tym podejścia do polityki zagranicznej, które oferowało przytłaczające wsparcie dla Izraela w kontekście sytuacji w Gazie.

“Pomimo bliskiej współpracy z wieloma moimi oddanymi i ciężko pracującymi kolegami, zostałem zaatakowany po dwóch wydarzeniach w zeszłym tygodniu, kiedy naraziłem się 7. piętru i wysokim urzędnikom ambasady w Jerozolimie: stwierdzając, że jesteśmy przeciwni przymusowemu przesiedleniu Palestyńczyków w Gazie, jak wcześniej twierdzili prezydent Trump i specjalny wysłannik Witkoff, oraz usunięciu odniesienia do Judei i Samarii” – powiedział Ghoreishi, odnosząc się do piętra, na którym znajdują się biura najwyższych liderów w Departamencie Stanu.