Organizacje pozarządowe w Turcji od 683 dni podejmują działania mające na celu złagodzenie kryzysu żywnościowego w Strefie Gazy, wywołanego atakami Izraela od 7 października 2023 roku.

Regularnie wysyłają żywność, odzież, leki, sprzęt medyczny i inne niezbędne artykuły, koncentrując się na przeciwdziałaniu pogłębiającemu się niedoborowi żywności.

Turecki Czerwony Półksiężyc

Turecki Czerwony Półksiężyc zorganizował pięć misji “Statków Dobroci”, wysyłając 10 statków z 869 ciężarówkami (15 089 ton) z pomocą, głównie żywności, produktów higienicznych i materiałów medycznych.

W styczniu dostarczono 52 164 puszki mięsa z darowizn z okazji Eid Al-Adha za pośrednictwem Tureckiej Agencji Zarządzania Kryzysowego (AFAD) i UNRWA, a kolejne 261 ton konserw mięsnych z 15. tureckiego statku z pomocą czeka na wjazd.

Kuchnie polowe w Gazie serwują do 21 000 posiłków dziennie, a do tej pory rozdano 6,83 miliona posiłków.

Dostarczono również 400 ton lokalnie zakupionych zapasów, a od listopada 2024 roku rozdano 1,66 miliona litrów wody pitnej, z planem wznowienia dostaw, gdy warunki na to pozwolą.

Od 29 listopada 2024 roku rozpoczęto dystrybucję wody pitnej w Gazie za pomocą cystern, dostarczając 20 litrów na rodzinę, co daje łącznie 20 ton wody dziennie. Pomimo ograniczeń, 165 z 405 ciężarówek z pomocą zostało rozładowanych w magazynie Egipskiego Czerwonego Półksiężyca, a sortowanie pozostałych trwa.

Deniz Feneri

Stowarzyszenie Deniz Feneri dostarcza codziennie ciepłe posiłki dla 15 000 osób za pośrednictwem 10 kuchni polowych w północnej, południowej i centralnej części Strefy Gazy. Posiłki są rozprowadzane do obozów i rodzin potrzebujących przez wolontariuszy i lokalny personel.

Stowarzyszenie dostarcza również 15 ton czystej wody pitnej dziennie i utrzymuje w działaniu dwie aktywne studnie. Ponadto zapewnia pomoc żywnościową dla szpitala Al Wafa w Gazie, obejmującą trzy posiłki dziennie dla pacjentów i ich opiekunów.

IHH

Od początku ataków Fundacja Pomocy Humanitarnej IHH dostarczyła 35,19 miliona ciepłych posiłków w regionie. Fundacja dostarczyła również 127,63 miliona bochenków chleba i 1,2 miliona różnych produktów spożywczych, w tym konserw, makaronów, gotowych posiłków i soków owocowych.

Fundacja rozprowadziła 206 521 paczek żywnościowych, 129 789 worków mąki i 17 848 paczek warzyw dla mieszkańców Gazy. Dostarczyła również 2 567 cystern wody pitnej i paczki mięsne.