WOJNA W GAZIE
Masowe operacje pomocowe Turcji w Strefie Gazy: lista
Od 7 października 2023 r. w ramach Operacji Pomocy Humanitarnej Turcja-Palestyna pod koordynacją AFAD, z portu w Mersin do portu Al Arish w Egipcie wysłano 16 statków.
Minister spraw zagranicznych Turcji, spotyka się z przedstawicielami Czerwonego Półksiężyca Egiptu i gubernatorem Synaju na lotnisku w Al-Aryisz. / Reuters
20 godzin temu

Organizacje pozarządowe w Turcji od 683 dni podejmują działania mające na celu złagodzenie kryzysu żywnościowego w Strefie Gazy, wywołanego atakami Izraela od 7 października 2023 roku.

Regularnie wysyłają żywność, odzież, leki, sprzęt medyczny i inne niezbędne artykuły, koncentrując się na przeciwdziałaniu pogłębiającemu się niedoborowi żywności.

Turecki Czerwony Półksiężyc

Turecki Czerwony Półksiężyc zorganizował pięć misji “Statków Dobroci”, wysyłając 10 statków z 869 ciężarówkami (15 089 ton) z pomocą, głównie żywności, produktów higienicznych i materiałów medycznych.

W styczniu dostarczono 52 164 puszki mięsa z darowizn z okazji Eid Al-Adha za pośrednictwem Tureckiej Agencji Zarządzania Kryzysowego (AFAD) i UNRWA, a kolejne 261 ton konserw mięsnych z 15. tureckiego statku z pomocą czeka na wjazd.

Kuchnie polowe w Gazie serwują do 21 000 posiłków dziennie, a do tej pory rozdano 6,83 miliona posiłków.

Dostarczono również 400 ton lokalnie zakupionych zapasów, a od listopada 2024 roku rozdano 1,66 miliona litrów wody pitnej, z planem wznowienia dostaw, gdy warunki na to pozwolą.

Od 29 listopada 2024 roku rozpoczęto dystrybucję wody pitnej w Gazie za pomocą cystern, dostarczając 20 litrów na rodzinę, co daje łącznie 20 ton wody dziennie. Pomimo ograniczeń, 165 z 405 ciężarówek z pomocą zostało rozładowanych w magazynie Egipskiego Czerwonego Półksiężyca, a sortowanie pozostałych trwa.

Deniz Feneri

Stowarzyszenie Deniz Feneri dostarcza codziennie ciepłe posiłki dla 15 000 osób za pośrednictwem 10 kuchni polowych w północnej, południowej i centralnej części Strefy Gazy. Posiłki są rozprowadzane do obozów i rodzin potrzebujących przez wolontariuszy i lokalny personel.

Stowarzyszenie dostarcza również 15 ton czystej wody pitnej dziennie i utrzymuje w działaniu dwie aktywne studnie. Ponadto zapewnia pomoc żywnościową dla szpitala Al Wafa w Gazie, obejmującą trzy posiłki dziennie dla pacjentów i ich opiekunów.

IHH

Od początku ataków Fundacja Pomocy Humanitarnej IHH dostarczyła 35,19 miliona ciepłych posiłków w regionie. Fundacja dostarczyła również 127,63 miliona bochenków chleba i 1,2 miliona różnych produktów spożywczych, w tym konserw, makaronów, gotowych posiłków i soków owocowych.

Fundacja rozprowadziła 206 521 paczek żywnościowych, 129 789 worków mąki i 17 848 paczek warzyw dla mieszkańców Gazy. Dostarczyła również 2 567 cystern wody pitnej i paczki mięsne.

Cansuyu Association

Od początku ataków Stowarzyszenie Cansuyu wysłało 102 ciężarówki z pomocą zawierającą paczki żywnościowe, mąkę, ryż, olej, rośliny strączkowe, makaron i inne niezbędne artykuły. Dostarczyło 3 000 paczek żywnościowych, 285 000 bochenków chleba, 750 paczek warzyw, 500 butli gazowych, 349 300 ciepłych posiłków i 1 806 cystern wody pitnej.

Poprzez organizację partnerską stowarzyszenie dostarczyło pięć cystern czystej wody i ciepłe posiłki dla 500 osób w północnej części Gazy, a także kontynuuje dostarczanie posiłków na południu. Do tej pory dostarczono 1 273 tony zapasów żywności spoza Gazy, a 20 ciężarówek z pomocą czeka na wjazd na granicy.

IDDEF

Federacja Stowarzyszeń Humanitarnych z siedzibą w Stambule (IDDEF) dostarczyła 4 miliony ciepłych posiłków, 200 000 paczek żywnościowych, owocowo-warzywnych i higienicznych, 350 000 bochenków chleba i 320 ton mąki.

Z magazynów w Egipcie i Jordanii wysłano 204 ciężarówki z pomocą do regionu oraz osiem ciężarówek z zaopatrzeniem na trzy statki z pomocą organizowane przez AFAD.

IDDEF codziennie rozprowadza 3 000 ciepłych posiłków i 50 000 bochenków chleba w Gazie, a także 25 000 litrów czystej wody dziennie za pomocą dwóch cystern dostarczanych przez działające w regionie stacje uzdatniania wody.

Doctors Worldwide

Od 7 października organizacja Doctors Worldwide zapewniła opiekę zdrowotną, żywność i wsparcie higieniczne dla ponad 43 000 rodzin i ponad 900 000 osób w Gazie. Zespoły pracujące w szpitalach Al Shifa, Al Aqsa i Al Ahli prowadzą również szczepienia i dostarczają mleko modyfikowane dla dzieci oraz kobiet w ciąży w stacji zdrowia utworzonej w obozie na północy we współpracy z UNICEF.

Stowarzyszenie zapewniło także wsparcie wynagrodzeń dla ponad 280 pracowników służby zdrowia oraz dostarczyło materiały medyczne, żywność, pomoc higieniczną i konserwy mięsne dla 155 000 osób za pośrednictwem Egiptu i Jordanii.

Sadakatasi Association

Stowarzyszenie Sadakatasi zapewniło opiekę zdrowotną, żywność, schronienie i pomoc doraźną dla około 2 milionów osób w Gazie. Dostarczyło sześć karetek pogotowia i dziesiątki tysięcy pudełek z lekami do szpitali, jednocześnie zapewniając schronienie dla 1 000 rodzin w dwóch miastach namiotowych oraz dla 400 uczniów w dwóch szkołach namiotowych.

W całej Strefie Gazy rozdano paczki żywnościowe dla 22 000 rodzin, mąkę dla 4 000 rodzin, chleb dla 110 000 rodzin, 475 cystern wody oraz dwie ciężarówki z wodą pitną. Dostarczono również ciepłe posiłki dla 1,2 miliona osób, wsparcie dla szpitali w postaci siedmiu ton paliwa oraz kontynuowano pomoc humanitarną, w tym odzież, koce, namioty i mięso.

W ramach Operacji Pomocy Humanitarnej Turcja-Palestyna od 7 października 2023 roku, z portu w Mersin do portu Al Arish w Egipcie, pod koordynacją AFAD, wysłano 16 statków z pomocą.

