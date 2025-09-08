WOJNA W GAZIE
MSPO: Izraelskie firmy zbrojeniowe pod presją
Podczas targów przemysłu obronnego w Kielcach miał miejsce protest, a pracownicy izraelskich firm zostali przesłuchani w związku z podejrzeniami o udział w działaniach wojennych w Strefie Gazy.
Ludzie odwiedzający Międzynarodowe Targi Przemysłu Obronnego MSPO w Kielcach. / Reuters
8 września 2025

Podczas tegorocznej edycji targów zbrojeniowych w ramach Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego (MSPO) w Kielcach (2–5 września), izraelskie firmy zbrojeniowe znalazły się pod presją. Pracowników niektórych z nich przesłuchano po tym, jak polski dziennikarz złożył zawiadomienie dotyczące rzekomego udziału firm w wojnie w Strefie Gazy.

Według The Jerusalem Post, policja przesłuchała osoby związane z izraelskimi firmami, takimi jak Elbit Systems i Rafael Advanced Defense Systems. Spośród dziesięciu, dwóch z wezwanych zdążyło opuścić Polskę przed rozpoczęciem przesłuchań.

W trakcie targów miał miejsce również protest – aktywiści oblali stoisko firmy Elbit Systems cuchnącą czerwoną substancją. Oskarżyli izraelskie firmy o współudział w “mordowaniu bezbronnych Palestyńczyków”.

Policja potwierdziła wszczęcie dochodzenia w sprawie incydentu.

Targi MSPO to jedno z największych wydarzeń branży zbrojeniowej w Europie. Gromadzą przedstawicieli przemysłu, wojska i delegacji z wielu krajów. W skład tegorocznej izraelskiej delegacji weszły m.in. Elbit Systems, Rafael, Israel Aerospace Industries, Bird Aerosystems, D-Fend Solutions i Smart Shooter.

PowiązaneAktywiści zaatakowali izraelską firmę zbrojeniową na targach obronnych w Kielcach - TRT Global
ŹRÓDŁO:aa
