Podczas tegorocznej edycji targów zbrojeniowych w ramach Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego (MSPO) w Kielcach (2–5 września), izraelskie firmy zbrojeniowe znalazły się pod presją. Pracowników niektórych z nich przesłuchano po tym, jak polski dziennikarz złożył zawiadomienie dotyczące rzekomego udziału firm w wojnie w Strefie Gazy.

Według The Jerusalem Post, policja przesłuchała osoby związane z izraelskimi firmami, takimi jak Elbit Systems i Rafael Advanced Defense Systems. Spośród dziesięciu, dwóch z wezwanych zdążyło opuścić Polskę przed rozpoczęciem przesłuchań.

W trakcie targów miał miejsce również protest – aktywiści oblali stoisko firmy Elbit Systems cuchnącą czerwoną substancją. Oskarżyli izraelskie firmy o współudział w “mordowaniu bezbronnych Palestyńczyków”.