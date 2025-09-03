WOJNA W GAZIE
Belgia ogłasza sankcje przeciwko Izraelowi, potwierdza stanowisko w sprawie uznania Palestyny
Władze ograniczą usługi konsularne dla obywateli mieszkających na nielegalnych osiedlach i rozważą sposoby na odmowę długoterminowych wiz typu D Izraelczykom tam mieszkającym.
Belgia podąża śladami Francji, Wielkiej Brytanii, Kanady i Australii, które wcześniej zapowiedziały uznanie Palestyny. / AP Archive
3 września 2025

Belgia ogłosiła szeroko zakrojone środki wymierzone w Izrael w związku z jego działaniami w Strefie Gazy, które określono jako ludobójstwo. Wśród tych działań znalazły się sankcje, rozszerzone embargo na broń oraz zakaz importu towarów i usług pochodzących z nielegalnych osiedli izraelskich na terytoriach okupowanych.

Porozumienie ma na celu zwiększenie presji na Izrael, jednocześnie odnosząc się do tego, co urzędnicy określili jako “tragedię humanitarną w Palestynie”.

Skrajnie prawicowi ministrowie Izraela, Itamar Ben-Gvir i Bezalel Smotrich, a także polityczne i wojskowe kierownictwo Hamasu, zostaną uznani za persona non grata w Belgii. Ich nazwiska zostaną dodane do Systemu Informacyjnego Schengen (SIS).

Belgijskie władze ograniczą również usługi konsularne dla obywateli zamieszkujących nielegalne osiedla oraz rozważą sposoby odmowy wydawania wiz długoterminowych typu D Izraelczykom mieszkającym na tych terenach.

Belgijska Prokuratura Federalna otrzyma zadanie ścigania obywateli Belgii zamieszanych w poważne naruszenia międzynarodowego prawa humanitarnego w Izraelu lub na okupowanych terytoriach palestyńskich.

Rząd postanowił rozszerzyć istniejący zakaz eksportu i tranzytu broni do Izraela, obejmując nim wszystkie towary wojskowe i przedmioty podwójnego zastosowania, a także lobbować w Unii Europejskiej za pełnym embargiem.

Dekret królewski zabroni również importu towarów produkowanych na nielegalnych osiedlach izraelskich, naśladując środki już podjęte przez Irlandię i Słowenię.

Rząd zapowiedział także odrzucanie wniosków o izraelskie przeloty wojskowe podczas trwających działań zbrojnych oraz zmniejszenie zależności od izraelskiego sprzętu obronnego.

Uznanie Palestyny

Belgia ponownie potwierdziła swoje poparcie dla rozwiązania dwupaństwowego i ogłosiła plany przystąpienia do Deklaracji Nowojorskiej wraz z Francją i Arabią Saudyjską, sygnalizując uznanie Palestyny.

Rząd zapowiedział, że formalne uznanie nastąpi, gdy wszyscy zakładnicy zostaną uwolnieni, a grupy takie jak Hamas zostaną wykluczone z palestyńskiego rządu.

Na poziomie europejskim Belgia będzie dążyć do zawieszenia umów handlowych, badawczych i lotniczych z Izraelem, a także do wstrzymania współpracy w ramach programów technicznych UE.

Bruksela wzywa również UE do poparcia zakazu produktów z osiedli, zgodnie z opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości wydaną w lipcu 2024 roku.

“Rząd federalny podkreśla swoje niezachwiane zaangażowanie w zapewnienie przestrzegania prawa międzynarodowego przez wszystkie strony konfliktu” – stwierdzono w oświadczeniu, potępiając jednocześnie wszelkie udowodnione naruszenia prawa międzynarodowego.

Belgia podąża śladami Francji, Wielkiej Brytanii, Kanady i Australii, które wcześniej zapowiedziały, że uznają Palestynę podczas nadchodzącego Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

