Belgia ogłosiła szeroko zakrojone środki wymierzone w Izrael w związku z jego działaniami w Strefie Gazy, które określono jako ludobójstwo. Wśród tych działań znalazły się sankcje, rozszerzone embargo na broń oraz zakaz importu towarów i usług pochodzących z nielegalnych osiedli izraelskich na terytoriach okupowanych.
Porozumienie ma na celu zwiększenie presji na Izrael, jednocześnie odnosząc się do tego, co urzędnicy określili jako “tragedię humanitarną w Palestynie”.
Skrajnie prawicowi ministrowie Izraela, Itamar Ben-Gvir i Bezalel Smotrich, a także polityczne i wojskowe kierownictwo Hamasu, zostaną uznani za persona non grata w Belgii. Ich nazwiska zostaną dodane do Systemu Informacyjnego Schengen (SIS).
Belgijskie władze ograniczą również usługi konsularne dla obywateli zamieszkujących nielegalne osiedla oraz rozważą sposoby odmowy wydawania wiz długoterminowych typu D Izraelczykom mieszkającym na tych terenach.
Belgijska Prokuratura Federalna otrzyma zadanie ścigania obywateli Belgii zamieszanych w poważne naruszenia międzynarodowego prawa humanitarnego w Izraelu lub na okupowanych terytoriach palestyńskich.
Rząd postanowił rozszerzyć istniejący zakaz eksportu i tranzytu broni do Izraela, obejmując nim wszystkie towary wojskowe i przedmioty podwójnego zastosowania, a także lobbować w Unii Europejskiej za pełnym embargiem.
Dekret królewski zabroni również importu towarów produkowanych na nielegalnych osiedlach izraelskich, naśladując środki już podjęte przez Irlandię i Słowenię.
Rząd zapowiedział także odrzucanie wniosków o izraelskie przeloty wojskowe podczas trwających działań zbrojnych oraz zmniejszenie zależności od izraelskiego sprzętu obronnego.
Uznanie Palestyny
Belgia ponownie potwierdziła swoje poparcie dla rozwiązania dwupaństwowego i ogłosiła plany przystąpienia do Deklaracji Nowojorskiej wraz z Francją i Arabią Saudyjską, sygnalizując uznanie Palestyny.
Rząd zapowiedział, że formalne uznanie nastąpi, gdy wszyscy zakładnicy zostaną uwolnieni, a grupy takie jak Hamas zostaną wykluczone z palestyńskiego rządu.
Na poziomie europejskim Belgia będzie dążyć do zawieszenia umów handlowych, badawczych i lotniczych z Izraelem, a także do wstrzymania współpracy w ramach programów technicznych UE.
Bruksela wzywa również UE do poparcia zakazu produktów z osiedli, zgodnie z opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości wydaną w lipcu 2024 roku.
“Rząd federalny podkreśla swoje niezachwiane zaangażowanie w zapewnienie przestrzegania prawa międzynarodowego przez wszystkie strony konfliktu” – stwierdzono w oświadczeniu, potępiając jednocześnie wszelkie udowodnione naruszenia prawa międzynarodowego.
Belgia podąża śladami Francji, Wielkiej Brytanii, Kanady i Australii, które wcześniej zapowiedziały, że uznają Palestynę podczas nadchodzącego Zgromadzenia Ogólnego ONZ.