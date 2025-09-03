Belgia ogłosiła szeroko zakrojone środki wymierzone w Izrael w związku z jego działaniami w Strefie Gazy, które określono jako ludobójstwo. Wśród tych działań znalazły się sankcje, rozszerzone embargo na broń oraz zakaz importu towarów i usług pochodzących z nielegalnych osiedli izraelskich na terytoriach okupowanych.

Porozumienie ma na celu zwiększenie presji na Izrael, jednocześnie odnosząc się do tego, co urzędnicy określili jako “tragedię humanitarną w Palestynie”.

Skrajnie prawicowi ministrowie Izraela, Itamar Ben-Gvir i Bezalel Smotrich, a także polityczne i wojskowe kierownictwo Hamasu, zostaną uznani za persona non grata w Belgii. Ich nazwiska zostaną dodane do Systemu Informacyjnego Schengen (SIS).

Belgijskie władze ograniczą również usługi konsularne dla obywateli zamieszkujących nielegalne osiedla oraz rozważą sposoby odmowy wydawania wiz długoterminowych typu D Izraelczykom mieszkającym na tych terenach.

Belgijska Prokuratura Federalna otrzyma zadanie ścigania obywateli Belgii zamieszanych w poważne naruszenia międzynarodowego prawa humanitarnego w Izraelu lub na okupowanych terytoriach palestyńskich.

Rząd postanowił rozszerzyć istniejący zakaz eksportu i tranzytu broni do Izraela, obejmując nim wszystkie towary wojskowe i przedmioty podwójnego zastosowania, a także lobbować w Unii Europejskiej za pełnym embargiem.

Dekret królewski zabroni również importu towarów produkowanych na nielegalnych osiedlach izraelskich, naśladując środki już podjęte przez Irlandię i Słowenię.

Rząd zapowiedział także odrzucanie wniosków o izraelskie przeloty wojskowe podczas trwających działań zbrojnych oraz zmniejszenie zależności od izraelskiego sprzętu obronnego.