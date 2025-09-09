Jedna z głównych jednostek Globalnej Flotylli Sumud (GSF), znana jako "Family Boat", została uderzona u wybrzeży Tunezji przez coś, co podejrzewa się, że było dronem – poinformowali organizatorzy. Tunezyjskie władze jednak zaprzeczyły doniesieniom o ataku.

Łódź, pływająca pod portugalską banderą, przewoziła członków Komitetu Sterującego GSF, w tym innych aktywistów – podała flotyllia w oświadczeniu opublikowanym na amerykańskiej platformie społecznościowej Instagram.

“Wszyscy pasażerowie i załoga są bezpieczni” – napisano w oświadczeniu w poniedziałek wieczorem, dodając: “Obecnie trwa dochodzenie, a gdy tylko pojawią się nowe informacje, zostaną one natychmiast udostępnione.”

“Akty agresji mające na celu zastraszenie i zakłócenie naszej misji nas nie powstrzymają. Nasza pokojowa misja, mająca na celu przełamanie blokady Gazy i okazanie solidarności z jej mieszkańcami, trwa z determinacją i niezłomnością” – dodano w oświadczeniu.

“Dron pojawił się tuż nad łodzią, zrzucił bombę, która eksplodowała, a łódź stanęła w płomieniach” – powiedział Acar, członek komitetu sterującego, w wiadomości wideo na Instagramie.

W oświadczeniu opublikowanym przez tunezyjską państwową agencję prasową TAP, tunezyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaprzeczyło doniesieniom, jakoby statek pod portugalską banderą został trafiony przez drona, gdy był zakotwiczony poza portem Sidi Bou Said.

Ministerstwo poinformowało, że jednostki bezpieczeństwa zbadały miejsce zdarzenia i ustaliły, że pożar został spowodowany zapaleniem się kamizelki ratunkowej. Pożar został szybko opanowany i nie spowodował żadnych obrażeń ani strat materialnych, poza spaleniem kilku kamizelek – dodano.

Globalna Flotylla Sumud, nazwana od arabskiego słowa oznaczającego “wytrwałość”, składa się z około 20 jednostek przewożących ludzi z różnych krajów, w tym lekarzy, dziennikarzy i działaczy. W inicjatywie bierze udział około 150 aktywistów – w tym Tunezyjczycy, Turcy oraz osoby z Europy, Afryki i Azji.