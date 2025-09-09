WOJNA W GAZIE
Statek Globalnej Flotylli Sumud zaatakowany prawdopodobnie przez drona w Tunezji — organizatorzy
Organizatorzy powiedzieli, że wszyscy pasażerowie są bezpieczni oraz że trwa dochodzenie, podczas gdy władze tunezyjskie zaprzeczyły, aby miał miejsce atak drona.
Inicjatywa ma na celu zakwestionowanie blokady Izraela i dostarczenie pomocy humanitarnej do Gazy. / AA
9 września 2025

Jedna z głównych jednostek Globalnej Flotylli Sumud (GSF), znana jako "Family Boat", została uderzona u wybrzeży Tunezji przez coś, co podejrzewa się, że było dronem – poinformowali organizatorzy. Tunezyjskie władze jednak zaprzeczyły doniesieniom o ataku.

Łódź, pływająca pod portugalską banderą, przewoziła członków Komitetu Sterującego GSF, w tym innych aktywistów – podała flotyllia w oświadczeniu opublikowanym na amerykańskiej platformie społecznościowej Instagram.

“Wszyscy pasażerowie i załoga są bezpieczni” – napisano w oświadczeniu w poniedziałek wieczorem, dodając: “Obecnie trwa dochodzenie, a gdy tylko pojawią się nowe informacje, zostaną one natychmiast udostępnione.”

“Akty agresji mające na celu zastraszenie i zakłócenie naszej misji nas nie powstrzymają. Nasza pokojowa misja, mająca na celu przełamanie blokady Gazy i okazanie solidarności z jej mieszkańcami, trwa z determinacją i niezłomnością” – dodano w oświadczeniu.

“Dron pojawił się tuż nad łodzią, zrzucił bombę, która eksplodowała, a łódź stanęła w płomieniach” – powiedział Acar, członek komitetu sterującego, w wiadomości wideo na Instagramie.

W oświadczeniu opublikowanym przez tunezyjską państwową agencję prasową TAP, tunezyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaprzeczyło doniesieniom, jakoby statek pod portugalską banderą został trafiony przez drona, gdy był zakotwiczony poza portem Sidi Bou Said.

Ministerstwo poinformowało, że jednostki bezpieczeństwa zbadały miejsce zdarzenia i ustaliły, że pożar został spowodowany zapaleniem się kamizelki ratunkowej. Pożar został szybko opanowany i nie spowodował żadnych obrażeń ani strat materialnych, poza spaleniem kilku kamizelek – dodano.

Globalna Flotylla Sumud, nazwana od arabskiego słowa oznaczającego “wytrwałość”, składa się z około 20 jednostek przewożących ludzi z różnych krajów, w tym lekarzy, dziennikarzy i działaczy. W inicjatywie bierze udział około 150 aktywistów – w tym Tunezyjczycy, Turcy oraz osoby z Europy, Afryki i Azji.

Flotylla wypłynęła z Barcelony pod koniec sierpnia, a inna grupa wyruszyła z Genui we Włoszech. Oczekuje się, że w środę opuszczą Tunezję, kierując się do Gazy.

Inicjatywa ma na celu zakwestionowanie izraelskiej blokady i dostarczenie pomocy humanitarnej do Gazy.

Ludobójstwo i głód

Wspierana przez ONZ Klasyfikacja Faz Zintegrowanego Bezpieczeństwa Żywnościowego (IPC) poinformowała 22 sierpnia, że głód ogarnął północną Gazę i ostrzegła, że może się rozprzestrzenić, jeśli izraelska blokada będzie kontynuowana.

Izraelskie ludobójstwo w Gazie trwa już 700 dni, a Izrael zabił ponad 64 500 Palestyńczyków, głównie kobiet i dzieci.

Podczas tego ludobójstwa Izrael zredukował większość enklawy do ruin i praktycznie przesiedlił całą jej ludność.

W listopadzie ubiegłego roku Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakazy aresztowania izraelskiego premiera, Benjamina Netanjahu oraz byłego ministra obrony, Yoava Gallanta za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości w Gazie.

