Według agencji ratingowej Fitch, nawet w przypadku zawieszenia broni między Ukrainą a Rosją, większość ukraińskich uchodźców przebywających w Polsce nie planuje powrotu do kraju.

W Polsce obecnie nadal znajduje się około 1 miliona uchodźców z Ukrainy, którzy - jak wskazuje Fitch - są dobrze zintegrowani z rynkiem pracy i w znaczący sposób wspierają wzrost gospodarczy.

Milan Trajkovic, analityk agencji podkreślił, że wkład Ukraińców w rynek pracy i PKB pozostanie istotny również w kolejnych latach.

Agencja prognozuje, że PKB Polski wzrośnie o 3% w 2025 i 2026 roku, a w 2027 roku wzrost wyniesie 3,1%.

Rząd zakłada nieco wyższe tempo wzrostu: odpowiednio 3,4%, 3,5% i 3,0%.

W Polsce, jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie, mieszkało od kilkuset tysięcy do ponad miliona Ukraińców, co dodatkowo zwiększa ich łączny wpływ na gospodarkę.

