ŚWIAT
2 min. czytania
Sabotaż Nord Stream. Aresztowano obywatela Ukrainy
Europejski nakaz aresztowania wydano w związku z zarzutami dotyczącymi sabotażu, zniszczenia infrastruktury oraz współudziału w dokonaniu eksplozji.
Sabotaż Nord Stream. Aresztowano obywatela Ukrainy
ZDJĘCIE ARCHIWALNE: Logo projektu gazociągu Nord Stream 2 widoczne na pokrywie rury na placu budowy gazociągu Nord Stream 2 w Rosji. / Reuters
16 godzin temu

Włoskie władze zatrzymały obywatela Ukrainy, podejrzanego o udział w atakach na gazociągi Nord Stream 1 i 2 w 2022 roku. Mężczyzna został ujęty w kurorcie San Clemente na wybrzeżu Adriatyku, gdzie przebywał z rodziną.

Zatrzymanie to uznaje się za przełom w śledztwie dotyczącym eksplozji, które doprowadziły do przerwania dostaw rosyjskiego gazu do Europy i nasilenia napięć między Rosją a Zachodem.

Podejrzany, zidentyfikowany jako Serhii K., miał należeć do grupy, która przy pomocy wynajętego jachtu wypłynęła z niemieckiego Rostocku, by umieścić ładunki wybuchowe w pobliżu wyspy Bornholm. Statek został wynajęty przy użyciu sfałszowanych dokumentów i pośredników.

Europejski nakaz aresztowania wydano w związku z zarzutami dotyczącymi sabotażu, zniszczenia infrastruktury oraz współudział w dokonaniu eksplozji

Według The Wall Street Journal, zatrzymany był emerytowanym kapitanem ukraińskich sił zbrojnych oraz członkiem Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU). Miał kierować sześcioosobowym zespołem odpowiedzialnym za podłożenie ładunków.

Strona niemiecka nie skomentowała tych doniesień. Z kolei przedstawiciel kancelarii prezydenta Ukrainy odmówił komentarza, podkreślając brak oficjalnych informacji o tożsamości zatrzymanego.

Polecane

Rosyjski ambasador w Niemczech wezwał do “pełnego i obiektywnego śledztwa” oraz skrytykował ograniczone informacje ze strony niemieckich władz.

Eksplozje, do których doszło we wrześniu 2022 roku, uszkodziły gazociągi Nord Stream 1 oraz  Nord Stream 2.

Zachód i Moskwa uznały incydent za akt sabotażu, jednak żadna ze stron nie przyznała się do odpowiedzialności. 

W śledztwie prowadzonym przez Niemcy, Danię i Szwecję znaleziono ślady materiałów wybuchowych na łodzi rzekomo użytej w operacji. 

Statek wynajęto w Niemczech za pośrednictwem firmy zarejestrowanej w Polsce.

ŹRÓDŁO:Reuters
Odkrywaj
Iran zaprzecza zawieszeniu broni z Izraelem, sygnalizuje, że zaprzestanie ataków, jeśli ataki Izraela się skończą
USA ostrzega przed odwetem Iranu, gdy Trump podnosi kwestię "zmiany reżimu"
Czym jest cieśnina Ormuz i dlaczego jest tak ważna w kontekście ropy naftowej?
Ukraina mówi o "masywnym" rosyjskim ataku dronów na Kijów
Ceny ropy gwałtownie rosną po tym, jak Teheran rozważa zamknięcie cieśniny Ormuz
Irański atak niszczy czołowy izraelski instytut naukowy po tym, jak Tel Awiw zabił naukowców z Teheranu
Pentagon zwalnia wysokiego rangą oficera, który określił Netanjahu i jego sojuszników jako "judeosupremacjonistycznych popleczników"
Trump zainteresowany strategicznymi powiązaniami handlowymi, mówi pakistańska armia
Korea Północna staje w obronie Iranu, określając Izrael jako "nowotworem dla pokoju"
Uderzyć czy nie uderzyć: dylemat Trumpa dotyczący Iranu ujawnia głębokie podziały wśród MAGA
Irańskie podziemne obiekty wzbogacania uranu wciąż nieuszkodzone pomimo izraelskich ataków — Putin
Zawieszenie broni między Indiami a Pakistanem zostało osiągnięte w wyniku rozmów wojskowych, a nie mediacji USA
Nie zabije najwyższego przywódcy Iranu - "przynajmniej na razie": Trump
Irańskie pociski uszkodziły budynek i spowodowały pożary w Izraelu
Masakra w Khan Younis: Izraelskie czołgi zabiły 59 osób próbujących uzyskać pomoc żywnościową
Rzuć okiem na TRT Global. Podziel się swoją opinią!
Contact us