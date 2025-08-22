Włoskie władze zatrzymały obywatela Ukrainy, podejrzanego o udział w atakach na gazociągi Nord Stream 1 i 2 w 2022 roku. Mężczyzna został ujęty w kurorcie San Clemente na wybrzeżu Adriatyku, gdzie przebywał z rodziną.

Zatrzymanie to uznaje się za przełom w śledztwie dotyczącym eksplozji, które doprowadziły do przerwania dostaw rosyjskiego gazu do Europy i nasilenia napięć między Rosją a Zachodem.

Podejrzany, zidentyfikowany jako Serhii K., miał należeć do grupy, która przy pomocy wynajętego jachtu wypłynęła z niemieckiego Rostocku, by umieścić ładunki wybuchowe w pobliżu wyspy Bornholm. Statek został wynajęty przy użyciu sfałszowanych dokumentów i pośredników.

Europejski nakaz aresztowania wydano w związku z zarzutami dotyczącymi sabotażu, zniszczenia infrastruktury oraz współudział w dokonaniu eksplozji

Według The Wall Street Journal, zatrzymany był emerytowanym kapitanem ukraińskich sił zbrojnych oraz członkiem Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU). Miał kierować sześcioosobowym zespołem odpowiedzialnym za podłożenie ładunków.

Strona niemiecka nie skomentowała tych doniesień. Z kolei przedstawiciel kancelarii prezydenta Ukrainy odmówił komentarza, podkreślając brak oficjalnych informacji o tożsamości zatrzymanego.