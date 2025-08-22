Turcja w piątek położy fundamenty pod ważny projekt kolejowy na wschodzie kraju, który stanie się strategicznym segmentem Korytarza Zangezurskiego, planowanej kluczowej trasy tranzytowej na Kaukazie Południowym.

Minister Transportu i Infrastruktury Abdulkadir Uraloglu ogłosił w czwartek, że linia kolejowa Kars-Igdir-Aralik-Dilucu, o długości 224 kilometrów, będzie stanowić istotne połączenie w ramach korytarza, łącząc Azerbejdżan z jego eksklawą Nachiczewan.

Linia kolejowa, zaprojektowana do przewozu 5,5 miliona pasażerów i 15 milionów ton ładunków rocznie, będzie obejmować pięć tuneli – zauważył Uraloglu. Dodał również, że dzięki staraniom Ministerstwa Skarbu i Finansów Turcji udało się zabezpieczyć zewnętrzne finansowanie w wysokości 2,79 miliarda dolarów.

Ogłoszenie to nastąpiło zaledwie kilka dni po trójstronnym szczycie w Białym Domu, podczas którego prezydent Azerbejdżanu İlham Alijew, premier Armenii Nikol Paszynian oraz prezydent USA Donald Trump podpisali wspólną deklarację.