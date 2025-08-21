Koreańska państwowa firma Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) oficjalnie zakończyła działalność w Polsce.

Jak poinformował prezes KHNP, Whang Joo-ho, powodem była decyzja nowego rządu o rezygnacji z projektów z udziałem przedsiębiorstw państwowych w sektorze energii jądrowej.

Polska to już czwarty kraj w Europie, po Szwecji, Słowenii i Holandii, w którym KHNP zamyka operacje.