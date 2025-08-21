Koreańska państwowa firma Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) oficjalnie zakończyła działalność w Polsce.
Jak poinformował prezes KHNP, Whang Joo-ho, powodem była decyzja nowego rządu o rezygnacji z projektów z udziałem przedsiębiorstw państwowych w sektorze energii jądrowej.
Polska to już czwarty kraj w Europie, po Szwecji, Słowenii i Holandii, w którym KHNP zamyka operacje.
Jednocześnie, firma nie może wziąć udziału w nowych przetargach na budowę elektrowni jądrowych w Ameryce Północnej, Wielkiej Brytanii, Ukrainie, Japonii i większości państw UE (z wyjątkiem Czech). Decyzja ma związek ze sporem o prawa własności intelektualnej z amerykańską firmą Westinghouse.
Westinghouse oskarżył KHNP o wykorzystywanie zastrzeżonej technologii w swoich projektach reaktorów.
Mimo sporu KHNP podpisała kontrakt na budowę dwóch reaktorów w Czechach o wartości 26 bilionów wonów (18.7 miliarów dolarów).