Polska rezygnuje z udziału KHNP w projektach jądrowych
Polska wycofała się ze współpracy z koreańską firmą w zakresie energetyki jądrowej.
Zakaz ma związek ze sporem o prawa własności intelektualnej z amerykańską firmą Westinghouse. / AP
21 sierpnia 2025

Koreańska państwowa firma Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) oficjalnie zakończyła działalność w Polsce. 

Jak poinformował prezes KHNP, Whang Joo-ho, powodem była decyzja nowego rządu o rezygnacji z projektów z udziałem przedsiębiorstw państwowych w sektorze energii jądrowej.

Polska to już czwarty kraj w Europie, po Szwecji, Słowenii i Holandii, w którym KHNP zamyka operacje. 

Jednocześnie, firma nie może wziąć udziału w nowych przetargach na budowę elektrowni jądrowych w Ameryce Północnej, Wielkiej Brytanii, Ukrainie, Japonii i większości państw UE (z wyjątkiem Czech). Decyzja ma związek ze sporem o prawa własności intelektualnej z amerykańską firmą Westinghouse.

Westinghouse oskarżył KHNP o wykorzystywanie zastrzeżonej technologii w swoich projektach reaktorów. 

Mimo sporu KHNP podpisała kontrakt na budowę dwóch reaktorów w Czechach o wartości 26 bilionów wonów (18.7 miliarów dolarów).

