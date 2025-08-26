Prezydent Karol Nawrocki w poniedziałek zawetował ustawę, która miała przedłużyć pomoc finansową dla uchodźców z Ukrainy oraz ustanowić prawne podstawy do finansowania dostępu Ukrainy do sieci Starlink.

Rzecznik Ministerstwa Cyfryzacji potwierdził, że veto Nawrockiego oznacza brak prawnej podstawy do opłacania usługi Starlink od 1 października.

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski skomentował sytuację na platformie X. Określił, że decyzja prezydenta to “koniec internetu Starlink”, który Polska dotąd zapewniała Ukrainie.

Nawrocki zapowiedział również plany ograniczenia dostępu uchodźców z Ukrainy do świadczeń rodzinnych oraz opieki zdrowotnej. Podkreślił, że takie wsparcie powinno być przyznawane tylko tym Ukraińcom, którzy podejmują pracę w Polsce.