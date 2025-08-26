POLITYKA
Nawrocki blokuje wsparcie finansowe dla Ukraińców i dostęp do sieci Starlink
Prezydent podkreślił, że wsparcie powinno być przyznawane tylko tym Ukraińcom, którzy podejmują pracę w Polsce.
Prezydent Karol Nawrocki w poniedziałek zawetował ustawę, która miała przedłużyć pomoc finansową dla uchodźców z Ukrainy.
26 sierpnia 2025

Prezydent Karol Nawrocki w poniedziałek zawetował ustawę, która miała przedłużyć pomoc finansową dla uchodźców z Ukrainy oraz ustanowić prawne podstawy do finansowania dostępu Ukrainy do sieci Starlink.

Rzecznik Ministerstwa Cyfryzacji potwierdził, że veto Nawrockiego oznacza brak prawnej podstawy do opłacania usługi Starlink od 1 października. 

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski skomentował sytuację na platformie X. Określił, że decyzja prezydenta to “koniec internetu Starlink”, który Polska dotąd zapewniała Ukrainie.

Nawrocki zapowiedział również plany ograniczenia dostępu uchodźców z Ukrainy do świadczeń rodzinnych oraz opieki zdrowotnej. Podkreślił, że takie wsparcie powinno być przyznawane tylko tym Ukraińcom, którzy podejmują pracę w Polsce.

Obecnie ukraińskie rodziny otrzymują miesięczne świadczenie rodzinne w wysokości 800 złotych na każde dziecko uczęszczające do polskiej szkoły. 

Jednakże podobne propozycje ograniczenia świadczeń pojawiły się ostatnio również w innych krajach UE, na przykład w Niemczech.

Przedstawiciel ukraińskiej dyplomacji przekazał, że Kijów analizuje potencjalne skutki decyzji Polski dla ukraińskich obywateli przebywających w kraju.

Dodał, że Ukraińcy wierzą, iż ich prawa będą chronione na poziomie nie niższym niż w innych państwach Unii Europejskiej.

