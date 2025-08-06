POLITYKA
Macierewicz bez immunitetu. Prokuratura może działać
Były minister obrony może usłyszeć zarzuty za rzekome ujawnienie informacji niejawnych. Macierewicz zaprzecza oskarżeniom.
Macierewicz bez immunitetu. Prokuratura może działać
Decyzję w tej sprawie podjął polski Sejm, co otwiera prokuraturze drogę do przedstawienia mu oficjalnych zarzutów.  / AP
16 godzin temu

Były szef MON, Antoni Macierewicz, stracił we wtorek swój immunitet parlamentarny. Decyzję w tej sprawie podjął polski Sejm, co otwiera prokuraturze drogę do przedstawienia mu oficjalnych zarzutów. 

Sprawa dotyczy domniemanego ujawnienia informacji niejawnych o różnym poziomie tajności: od “zastrzeżonych” po “ściśle tajne”.

Według doniesień TVP World oraz agencji prasowej Anadolu, Macierewicz miał dopuścić się naruszeń w latach 2018–2022. Chodzi konkretnie o informacje związane z jego działalnością jako przewodniczącego podkomisji smoleńskiej, powołanej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości do ponownego zbadania katastrofy lotniczej, która miała miejsce w  2010 roku.

Katastrofa pod Smoleńskiem pochłonęła życie 96 osób, w tym prezydenta Lecha Kaczyńskiego i wielu wysokich rangą urzędników państwowych. 

Zarówno polskie, jak i rosyjskie śledztwa wskazywały na błąd pilotów oraz złe warunki atmosferyczne jako główne przyczyny tragedii, Jednakże Macierewicz sugerował, że Rosja miała związek ze zdarzeniem.

Po zmianie rządu i powrocie Donalda Tuska w 2023 roku komisja smoleńska została rozwiązana, a jej działalność poddano analizie. W wyniku przeglądu pojawiły się podstawy do wszczęcia działań prawnych przeciwko Macierewiczowi.

Polityk stanowczo zaprzecza, jakoby dopuścił się jakiegokolwiek przestępstwa. Twierdzi, że wszystkie przekazane informacje zostały wcześniej zatwierdzone przez odpowiednie służby.

ŹRÓDŁO:aa
