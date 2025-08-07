POLITYKA
Prezydent Nawrocki: “Nie” dla migracji, “tak” dla suwerenności
Nawrocki zapowiada, że będzie reprezentować obywateli pragnących silnej, bezpiecznej i rozwijającej się Polski. Podkreśla także swój zdecydowany sprzeciw wobec nielegalnej migracji.
Nawrocki zapewnił także, że jego działania będą głosem tych obywateli, którzy pragną silnej i niezależnej Polski. / AP
Tuż po złożeniu przysięgi Karol Nawrocki wygłosił swoje pierwsze orędzie jako Prezydent RP. W szczerym wystąpieniu podziękował za zaufanie i odniósł się do trudnej kampanii, deklarując:

“Wolny wybór wolnego narodu postawił mnie dziś przed Państwem wbrew wyborczej propagandzie, kłamstwom, teatrowi politycznemu i wbrew pogardzie, z którą się spotykałem.”

Nawrocki podkreślił, że zamierza być reprezentantem obywateli opowiadających się za silną, bezpieczną i rozwijającą się Polską. Wskazał edukację, rozwój gospodarczy i suwerenność jako swoje priorytety.

Wśród pierwszych działań zapowiedział złożenie w Sejmie projektu ustawy dotyczącego Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), który ma powrócić do swojego “tradycyjnego kształtu”. Według Prezydenta, CPK może stać się “gospodarczym kołem zamachowym na kolejne dekady”.

W sierpniu planuje zwołać Radę Gabinetową, aby omówić z rządem kluczowe inwestycje oraz stan finansów publicznych.

Wyraźnie zaznaczył również swoje stanowisko wobec nielegalnej migracji i wprowadzenia euro. Zadeklarował obronę polskiej waluty i systemu emerytalnego - “‘Nie’ dla nielegalnej migracji, ‘tak’ dla polskiej złotówki, ‘nie’ dla euro. Jako Prezydent Polski nie pozwolę podnieść wieku emerytalnego kobietom i mężczyznom.”

Prezydent zadeklarował także, że będzie wspierał relacje w ramach Unii Europejskiej, jednak wyłącznie w granicach obecnych traktatów. Sprzeciwił się przekazywaniu kolejnych kompetencji Brukseli, podkreślając znaczenie narodowej suwerenności.

Zapewnił także, że jego działania będą głosem tych obywateli, którzy pragną silnej i niezależnej Polski.

