Tuż po złożeniu przysięgi Karol Nawrocki wygłosił swoje pierwsze orędzie jako Prezydent RP. W szczerym wystąpieniu podziękował za zaufanie i odniósł się do trudnej kampanii, deklarując:

“Wolny wybór wolnego narodu postawił mnie dziś przed Państwem wbrew wyborczej propagandzie, kłamstwom, teatrowi politycznemu i wbrew pogardzie, z którą się spotykałem.”

Nawrocki podkreślił, że zamierza być reprezentantem obywateli opowiadających się za silną, bezpieczną i rozwijającą się Polską. Wskazał edukację, rozwój gospodarczy i suwerenność jako swoje priorytety.

Wśród pierwszych działań zapowiedział złożenie w Sejmie projektu ustawy dotyczącego Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), który ma powrócić do swojego “tradycyjnego kształtu”. Według Prezydenta, CPK może stać się “gospodarczym kołem zamachowym na kolejne dekady”.

W sierpniu planuje zwołać Radę Gabinetową, aby omówić z rządem kluczowe inwestycje oraz stan finansów publicznych.