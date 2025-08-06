POLITYKA
2 min. czytania
Specjalny wysłannik USA spotka się w środę z rosyjskimi urzędnikami
Trump mówi, że Waszyngton zdecyduje o nowych karach dla państw kupujących rosyjską energię po spotkaniu Witkoffa z urzędnikami Kremla.
Specjalny wysłannik USA spotka się w środę z rosyjskimi urzędnikami
ZDJĘCIE ARCHIWALNE – Prezydent Rosji Władimir Putin i specjalny wysłannik Stanów Zjednoczonych Steve Witkoff witają się przed rozmowami. / AP
19 godzin temu

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował, że jego specjalny wysłannik, Steve Witkoff, spotka się w środę z rosyjskimi urzędnikami, podczas gdy Biały Dom rozważa dalsze sankcje w związku z wojną Moskwy na Ukrainie.

"Mamy jutro spotkanie z Rosją. Zobaczymy, co się wydarzy," powiedział Trump dziennikarzom we wtorek.

Prezydent odmówił potwierdzenia, czy Stany Zjednoczone planują nałożyć 100-procentowe cła na kraje, które nadal kupują rosyjską energię, w tym Chiny.

"Nigdy nie mówiłem o procentach, ale podejmiemy w tej sprawie sporo działań. Zobaczymy, co się wydarzy w stosunkowo krótkim czasie" - dodał.

Trump zaznaczył również, że Stany Zjednoczone "podejmą decyzję" w sprawie nowych sankcji po środowych rozmowach.

Komentarze te pojawiają się przed wyznaczonym przez prezydenta terminem 8 sierpnia, do którego Rosja ma osiągnąć porozumienie o zawieszeniu broni z Ukrainą, w przeciwnym razie spotka się z większą presją ze strony USA.

recommended

We wtorek rzeczniczka Departamentu Stanu, Tammy Bruce, potwierdziła podróż Witkoffa.

"Możemy to potwierdzić z tego miejsca. Nie mam jednak szczegółów na temat tego, co będzie obejmować ta wizyta" - powiedziała Bruce.

Dodała, że choć Trump "nie jest zadowolony" z prezydenta Rosji Władimira Putina ani z działań Moskwy, "pozostaje zaangażowany w dyplomatyczne rozwiązania" mające na celu zakończenie wojny.

Biały Dom zintensyfikował ostrzeżenia wobec krajów, które nadal importują rosyjską energię, nazywając takie zakupy wsparciem dla machiny wojennej Kremla.

PowiązaneTRT Global - Trump deleguje specjalnego wysłannika do Rosji, USA naciskają na zawieszenie broni na Ukrainie
Odkrywaj
Iran zaprzecza zawieszeniu broni z Izraelem, sygnalizuje, że zaprzestanie ataków, jeśli ataki Izraela się skończą
USA ostrzega przed odwetem Iranu, gdy Trump podnosi kwestię "zmiany reżimu"
Czym jest cieśnina Ormuz i dlaczego jest tak ważna w kontekście ropy naftowej?
Ukraina mówi o "masywnym" rosyjskim ataku dronów na Kijów
Ceny ropy gwałtownie rosną po tym, jak Teheran rozważa zamknięcie cieśniny Ormuz
Irański atak niszczy czołowy izraelski instytut naukowy po tym, jak Tel Awiw zabił naukowców z Teheranu
Pentagon zwalnia wysokiego rangą oficera, który określił Netanjahu i jego sojuszników jako "judeosupremacjonistycznych popleczników"
Trump zainteresowany strategicznymi powiązaniami handlowymi, mówi pakistańska armia
Korea Północna staje w obronie Iranu, określając Izrael jako "nowotworem dla pokoju"
Uderzyć czy nie uderzyć: dylemat Trumpa dotyczący Iranu ujawnia głębokie podziały wśród MAGA
Irańskie podziemne obiekty wzbogacania uranu wciąż nieuszkodzone pomimo izraelskich ataków — Putin
Zawieszenie broni między Indiami a Pakistanem zostało osiągnięte w wyniku rozmów wojskowych, a nie mediacji USA
Nie zabije najwyższego przywódcy Iranu - "przynajmniej na razie": Trump
Irańskie pociski uszkodziły budynek i spowodowały pożary w Izraelu
Masakra w Khan Younis: Izraelskie czołgi zabiły 59 osób próbujących uzyskać pomoc żywnościową
Rzuć okiem na TRT Global. Podziel się swoją opinią!
Contact us