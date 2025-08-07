Waszyngton DC — Na Kremlu Steve Witkoff i Władimir Putin uśmiechali się do kamer.

Jak poinformował Kreml, w środę odbyło się trzygodzinne spotkanie, podczas którego wymieniono “konstruktywne” sygnały dotyczące “kwestii ukraińskiej.”

“Przekazał pewne sygnały,” powiedział dziennikarzom doradca Putina ds. polityki zagranicznej, Jurij Uszakow. “I otrzymał odpowiednie odpowiedzi.”

Witkoff, specjalny wysłannik administracji Trumpa, stał się kluczową postacią w dwóch konfliktach — jednym w Ukrainie, drugim w Gazie.

Po serii nieudanych rozmów o zawieszeniu broni mających na celu wstrzymanie wojny Izraela w Strefie Gazy oraz szeroko krytykowanej wizycie pomocowej na południu enklawy, Witkoff ma teraz za zadanie przekonać Rosję do zawieszenia broni na kilka dni przed upływem terminu wyznaczonego przez prezydenta Donalda Trumpa.

Trump początkowo dał Moskwie 50 dni, ale później skrócił ten czas, ostrzegając: zakończcie wojnę albo poniesiecie konsekwencje.

“Zobaczymy, co się wydarzy,” powiedział Trump w środę. “Podejmiemy decyzję w odpowiednim czasie.”

Prezydent USA napisał na swojej platformie Truth Social, że spotkanie Witkoffa z rosyjskim prezydentem było “bardzo owocne” i osiągnięto “znaczny postęp.”

Stawka jest ogromna.

“Wszyscy zgadzają się, że ta wojna musi się zakończyć, i będziemy do tego dążyć w nadchodzących dniach i tygodniach” - dodał Trump.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie wydaje się jednak zbyt optymistyczny.

“Aby Rosja mogła dążyć do pokoju, musi zabraknąć jej pieniędzy na wojnę” - powiedział prezydent Ukrainy przed rozmowami. Powitał groźbę nałożenia szerszych sankcji, w tym ceł na kraje kupujące rosyjską ropę, nazywając ją “konieczną”.

Znaczenie Witkoffa w sprawie Ukrainy wzrosło, gdy Trump publicznie zaczął tracić cierpliwość wobec Moskwy.

“Myśleliśmy, że (wojna) została rozwiązana wiele razy” - powiedział Trump w zeszłym miesiącu - “a potem prezydent Putin zaczyna wystrzeliwać rakiety w jakieś miasto jak Kijów i zabija wielu ludzi w domu opieki czy gdziekolwiek indziej.”

Od ostatniego spotkania w kwietniu Rosja nasiliła swoje ataki. Trzy poprzednie rundy negocjacji w Stambule były rzadką okazją do dialogu, ale ostatecznie zakończyły się bez przełomu.

Moskwa nadal domaga się demilitaryzacji Ukrainy i formalnego uznania terytoriów, które obecnie kontroluje. Kijów i jego zachodni sojusznicy uważają to za nie do przyjęcia.

Jednakże to Witkoff ponownie zasiada do stołu negocjacyjnego.

Jego nominacja od początku była postrzegana jako nietypowa. Miliarder i deweloper nieruchomości z bliskimi powiązaniami z Trumpem, Witkoff nie miał wcześniejszego doświadczenia dyplomatycznego, gdy został wybrany na to stanowisko w zeszłym roku.

Jego rola w kontekście konfliktu w Gazie miała być ograniczona: precyzyjna, jako pomost do zawieszenia broni i porozumienia w sprawie zakładników.