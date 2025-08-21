Władze Góry Kalwarii, miasta położonego na południe od Warszawy, zaapelowały do mieszkańców o zaprzestanie wszelkiej nietolerancji i wrogości po otrzymaniu niepokojącego listu dotyczącego nękania studentów wymiany z Turcji - donosi TVP World.
Według skargi, którą otrzymał zastępca burmistrza Piotr Chmielewski, młodzi uczestnicy programu Erasmus, z których część stanowią muzułmanie, padali ofiarą wulgarnych obelg na ulicach.
Byli oni nagrywani bez zgody, a także śledzeni i nękani w środkach transportu publicznego oraz w sklepach, gdzie traktowano ich jak potencjalnych złodziei.
W liście Fundacji Instytut Pracy i Kariery z Krakowa, organizacji odpowiedzialnej za przyjmowanie uczestników programu Erasmus, wspomniano także, incydent zerwania chusty jednej z nauczycielek, co wskazuje na możliwe motywy religijne lub rasowe wrogości.
Opisywane zdarzenia miały tak poważny wpływ na studentów i ich opiekunów, że obawiają się oni opuszczać hotel i poruszać się po mieście.