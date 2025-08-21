ŚWIAT
1 min. czytania
Nękanie uczestników Erasmusa w mieście pod Warszawą
Władze Góry Kalwarii, zaapelowały do mieszkańców o zaprzestanie wrogości po otrzymaniu niepokojącego listu dotyczącego nękania studentów wymiany z Turcji.
Nękanie uczestników Erasmusa w mieście pod Warszawą
Góra Kalwaria z lotu ptaka. / gorakalwaria.pl
21 sierpnia 2025

Władze Góry Kalwarii, miasta położonego na południe od Warszawy, zaapelowały do mieszkańców o zaprzestanie wszelkiej nietolerancji i wrogości po otrzymaniu niepokojącego listu dotyczącego nękania studentów wymiany z Turcji - donosi TVP World.

Według skargi, którą otrzymał zastępca burmistrza Piotr Chmielewski, młodzi uczestnicy programu Erasmus, z których część stanowią muzułmanie, padali ofiarą wulgarnych obelg na ulicach. 

Byli oni nagrywani bez zgody, a także śledzeni i nękani w środkach transportu publicznego oraz w sklepach, gdzie traktowano ich jak potencjalnych złodziei.

Polecane

W liście Fundacji Instytut Pracy i Kariery z Krakowa, organizacji odpowiedzialnej za przyjmowanie uczestników programu Erasmus, wspomniano także, incydent zerwania chusty jednej z nauczycielek, co wskazuje na możliwe motywy religijne lub rasowe wrogości.

Opisywane zdarzenia miały tak poważny wpływ na studentów i ich opiekunów, że obawiają się oni opuszczać hotel i poruszać się po mieście.

Odkrywaj
Iran zaprzecza zawieszeniu broni z Izraelem, sygnalizuje, że zaprzestanie ataków, jeśli ataki Izraela się skończą
USA ostrzega przed odwetem Iranu, gdy Trump podnosi kwestię "zmiany reżimu"
Czym jest cieśnina Ormuz i dlaczego jest tak ważna w kontekście ropy naftowej?
Ukraina mówi o "masywnym" rosyjskim ataku dronów na Kijów
Ceny ropy gwałtownie rosną po tym, jak Teheran rozważa zamknięcie cieśniny Ormuz
Irański atak niszczy czołowy izraelski instytut naukowy po tym, jak Tel Awiw zabił naukowców z Teheranu
Pentagon zwalnia wysokiego rangą oficera, który określił Netanjahu i jego sojuszników jako "judeosupremacjonistycznych popleczników"
Trump zainteresowany strategicznymi powiązaniami handlowymi, mówi pakistańska armia
Korea Północna staje w obronie Iranu, określając Izrael jako "nowotworem dla pokoju"
Uderzyć czy nie uderzyć: dylemat Trumpa dotyczący Iranu ujawnia głębokie podziały wśród MAGA
Irańskie podziemne obiekty wzbogacania uranu wciąż nieuszkodzone pomimo izraelskich ataków — Putin
Zawieszenie broni między Indiami a Pakistanem zostało osiągnięte w wyniku rozmów wojskowych, a nie mediacji USA
Nie zabije najwyższego przywódcy Iranu - "przynajmniej na razie": Trump
Irańskie pociski uszkodziły budynek i spowodowały pożary w Izraelu
Masakra w Khan Younis: Izraelskie czołgi zabiły 59 osób próbujących uzyskać pomoc żywnościową
Rzuć okiem na TRT Global. Podziel się swoją opinią!
Contact us