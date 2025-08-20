Policja poinformowała we wtorek o rozbiciu powiązanych ze sobą grup przestępczych zajmujących się przemytem narkotyków na skalę międzynarodową.

Jak przekazało Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP), centralną rolę w tych strukturach odgrywali Polacy zamieszkali na terenie Hiszpanii. Część z nich miała powiązania z polskim środowiskiem pseudokibiców.

W ramach prowadzonego śledztwa zabezpieczono 600 kg marihuany, 180 kg haszyszu, 40 kg siarczanu amfetaminy, a także siedem sztuk broni palnej i kilkaset sztuk amunicji.