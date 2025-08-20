ŚWIAT
CBŚP rozbiło europejską siatkę przemytników narkotyków
CBŚP zatrzymało przemytników działających w kilku krajach Europy. Zabezpieczono narkotyki warte 275 milionów dolarów.
CBŚP zatrzymało przemytników działających w kilku krajach Europy. / Centralne Biuro Śledcze Policji
20 sierpnia 2025

Policja poinformowała we wtorek o rozbiciu powiązanych ze sobą grup przestępczych zajmujących się przemytem narkotyków na skalę międzynarodową. 

Jak przekazało Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP), centralną rolę w tych strukturach odgrywali Polacy zamieszkali na terenie Hiszpanii. Część z nich miała powiązania z polskim środowiskiem pseudokibiców.

W ramach prowadzonego śledztwa zabezpieczono 600 kg marihuany, 180 kg haszyszu, 40 kg siarczanu amfetaminy, a także siedem sztuk broni palnej i kilkaset sztuk amunicji.

Według doniesień, grupa przemycała narkotyki głównie do takich krajów jak Irlandia, Niemcy, Austria i państwa skandynawskie. 

W wyniku operacji zabezpieczono środki odurzające o łącznej wartości około 1 miliarda złotych, czyli około 275 milionów dolarów.

CBŚP podkreśliło, że działania były prowadzone we współpracy ze służbami policyjnymi wielu krajów Unii Europejskiej. Kluczową rolę odegrała współpraca z policją w Niemczech i Irlandii, realizowana w ramach umowy o utworzeniu Wspólnego Zespołu Śledczego. Całość działań na szczeblu międzynarodowym była koordynowana we współpracy z Europolem i Eurojustem.

