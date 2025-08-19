11 godzin temu
Warszawa i Kraków znalazły się w czołówce zestawienia najbezpieczniejszych miast Europy według rankingu Safe Destinations Index, przygotowanego przez brytyjskiego touroperatora Riviera Travel.
Ranking oparto na danych dotyczących poziomu przestępczości oraz jej zmian w ciągu ostatnich pięciu lat.
Warszawa zajęła trzecie miejsce, uzyskując wynik 60,2 punkty. Choć odnotowano umiarkowany wzrost przestępczości w ostatnich latach, ogólny poziom zagrożenia pozostaje bardzo niski.
Kraków, jako kulturalna stolica Polski, uplasował się na piątym miejscu z wynikiem 64,3 punkty.