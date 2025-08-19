ŚWIAT
1 min. czytania
Warszawa i Kraków wśród najbezpieczniejszych miast Europy
Warszawa i Kraków trafiły do czołówki europejskich miast o najwyższym poziomie bezpieczeństwa.
Ranking oparto na danych dotyczących poziomu przestępczości oraz jej zmian w ciągu ostatnich pięciu lat. / Zdjęcie / Reuters
11 godzin temu

Warszawa i Kraków znalazły się w czołówce zestawienia najbezpieczniejszych miast Europy według rankingu Safe Destinations Index, przygotowanego przez brytyjskiego touroperatora Riviera Travel.

Ranking oparto na danych dotyczących poziomu przestępczości oraz jej zmian w ciągu ostatnich pięciu lat.

Warszawa zajęła trzecie miejsce, uzyskując wynik 60,2 punkty. Choć odnotowano umiarkowany wzrost przestępczości w ostatnich latach, ogólny poziom zagrożenia pozostaje bardzo niski.

Kraków, jako kulturalna stolica Polski, uplasował się na piątym miejscu z wynikiem 64,3 punkty.

