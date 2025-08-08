POLITYKA
Tusk o współpracy z Nawrockim: “będę konsekwentny, a jak będzie trzeba też bezwzględny”
Premier Donald Tusk zapowiedział zdecydowaną reakcję na każdą próbę ingerencji prezydenta Karola Nawrockiego w działania rządu.
Jednocześnie premier zadeklarował gotowość do współpracy z prezydentem, pod warunkiem, że będzie ona oparta na wzajemnym szacunku. / AP
16 godzin temu

Podczas konferencji prasowej Donald Tusk oświadczył, że będzie “konsekwentny, a jak będzie trzeba też bezwzględny”, jeśli prezydent Nawrocki spróbuje ingerować w pracę rządu. Zaznaczył, że konstytucja jasno określa, kto sprawuje władzę w państwie.

Jednocześnie premier zadeklarował gotowość do współpracy z prezydentem, pod warunkiem, że będzie ona oparta na wzajemnym szacunku. Jak stwierdził - “Każdy, kto będzie chciał pomóc, będzie - niezależnie od poglądów politycznych, stanowiska jakie pełni - mile widzianym partnerem".

Nowy prezydent, 42-letni konserwatywny historyk, reprezentujący eurosceptyczne stanowisko. Jako prezydent zapowiedział skoncentrowanie się na interesach obywateli polskich, zwłaszcza w kwestiach społecznych i gospodarczych, stawiając ich przed uchodźcami z Ukrainy.

W kontekście współpracy z obecnym rządem, oczekuje się, że będzie wykorzystywał prawo weta, aby blokować zaproponowane inicjatywy, takie jak liberalizacja prawa aborcyjnego czy cofnięcie reform Prawa i Sprawiedliwości z lat 2015–2023.

Wybór Nawrockiego uznawany jest za porażkę koalicji rządzącej na czele z Donaldem Tuskiem. 

To sygnał przesunięcia Polski w kierunku nacjonalistycznym, wpisujący się w szerszy trend prawicowych ruchów w Europie.

