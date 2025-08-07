Nowy prezydent, Karol Nawrocki, wspierany przez prawicową partię opozycyjną, Prawo i Sprawiedliwość, może wprowadzić bardziej stanowcze podejście w kluczowych kwestiach dotyczących relacji z Ukrainą.

Jego podejście może wpłynąć na współpracę w zakresie bezpieczeństwa i polityki zagranicznej, zwłaszcza wobec planów integracji Ukrainy z Unią Europejską i NATO.

W przeciwieństwie do swojego poprzednika, Andrzeja Dudy, Nawrocki sprzeciwia się szybkiemu przyjęciu Ukrainy do tych organizacji.

Podkreśla, że najpierw muszą zostać rozwiązane historyczne spory, zwłaszcza te związane z rzezią wołyńską – zbrodnią popełnioną na Polakach podczas II wojny światowej przez ukraińskich nacjonalistów.