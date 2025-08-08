W piątek podczas konferencji prasowej w Łebie, premier Donald Tusk wyraził nadzieję, że przerwa w konflikcie na Ukrainie jest “bliżej niż dalej”. Szef rządu przedstawił takie stanowisko niedługo po zakończonej rozmowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Tusk mówił o możliwości “zamrożenia konfliktu”, choć zastrzegł, że nie oznacza to jego końca.

Według premiera, Zełenski był ostrożny, lecz optymistyczny, podkreślając chęć udziału Polski i innych państw europejskich w planowaniu zawieszenia broni i ostatecznego porozumienia pokojowego.

Polska, jako członek NATO i bliski sojusznik Ukrainy, konsekwentnie wspiera swojego wschodniego sąsiada od początku inwazji rosyjskiej w lutym 2022 roku.