Tusk: Zawieszenie broni na Ukrainie coraz bliżej
Donald Tusk wyraził nadzieję na zbliżające się zawieszenie broni na Ukrainie po rozmowie z prezydentem Zełenskim. Tymczasem, planowane jest także spotkanie Putina z Trumpem, które może przynieść przełom w konflikcie.
“Ukraina, Polska i inne państwa europejskie potrzebują mocnych fundamentów dla swojego bezpieczeństwa i niepodległości." - powiedział Zełenski / Reuters
14 godzin temu

W piątek podczas konferencji prasowej w Łebie, premier Donald Tusk wyraził nadzieję, że przerwa w konflikcie na Ukrainie jest “bliżej niż dalej”. Szef rządu przedstawił takie stanowisko niedługo po zakończonej rozmowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. 

Tusk mówił o możliwości “zamrożenia konfliktu”, choć zastrzegł, że nie oznacza to jego końca.

Według premiera, Zełenski był ostrożny, lecz optymistyczny, podkreślając chęć udziału Polski i innych państw europejskich w planowaniu zawieszenia broni i ostatecznego porozumienia pokojowego.

Polska, jako członek NATO i bliski sojusznik Ukrainy, konsekwentnie wspiera swojego wschodniego sąsiada od początku inwazji rosyjskiej w lutym 2022 roku. 

W opublikowanym na platformie X wpisie, Zełenski poinformował, że omawiał z Tuskiem “dostępne opcje dyplomatyczne” oraz zgodził się na koordynację działań na rzecz wspólnych europejskich interesów. 

“Ukraina, Polska i inne państwa europejskie potrzebują mocnych fundamentów dla swojego bezpieczeństwa i niepodległości. Niezawodny pokój jest kluczowy dla wszystkich, i jestem wdzięczny za gotowość sojuszników do wsparcia na tej drodze” — podkreślił Zełenski.

W czwartek Kreml ogłosił, że w najbliższych dniach dojdzie do spotkania prezydentów Rosji i USA. Prezydent Stanów Zjednoczonych Trump, wyraża rosnącą frustrację wobec Prezydenta Rosji, Putina i grozi nowymi sankcjami. Stara się wypracować przełom w konflikcie.

