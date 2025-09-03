W środę Karol Nawrocki złoży swoją pierwszą wizytę w Białym Domu, gdzie spotka się z prezydentem Donaldem Trumpem. Spotkanie ma na celu wzmocnienie relacji między państwami i podkreślenie znaczenia obecności wojsk amerykańskich w Polsce.
To pierwsza zagraniczna podróż Nawrockiego od objęcia urzędu w zeszłym miesiącu. Jeszcze przed wyborami w Polsce Trump udzielił poparcia Nawrockiemu, kandydatowi startującemu pod sztandarem partii Prawo i Sprawiedliwość.
Zarówno w Polsce, jak i w całej Europie rośnie niepokój. Dotyczy to trwałego zaangażowania USA w obecność wojskową na kontynencie, która stanowi ważny element odstraszający Rosję.
Według doniesień agencji The Associated Press niektórzy doradcy Trumpa sugerują przesunięcie części wojsk z Europy do Indo-Pacyfiku, bliżej głównego rywala USA, Chin.
W Polsce obecnie stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy na zasadzie rotacji.
Peter Doran, analityk z Foundation for the Defense of Democracies, zaznaczył, że stawka wizyty jest wysoka: to okazja dla obu przywódców do oceny współpracy. Niepowodzenie może oznaczać ograniczenie obecności wojskowej USA w Polsce, z kolei sukces – potwierdzenie stanowiska Polski jako ważnego sojusznika Stanów Zjednoczonych.
W czasie trwania kampanii wyborczej Trump otwarcie poparł Nawrockiego, sugerując zacieśnienie więzi wojskowych w przypadku jego zwycięstwa. Na krótko przed wyborami potwierdziła to również sekretarz ds. bezpieczeństwa wewnętrznego Kristi Noem, zapewniając o silnym wsparciu USA w walce z wrogami.
Jak twierdzi Heather Conley z American Enterprise Institute, Nawrocki będzie próbował podkreślić, że rosyjska agresja na Ukrainę pokazuje, iż Putin jest nieprzewidywalny, a obecność wojsk amerykańskich w Polsce jest niezbędnym elementem odstraszania.
Co również istotne, we wrześniu Rosja i Białoruś planują wspólne ćwiczenia wojskowe. Budzi to niepokój Polski oraz innych państw NATO, takich jak Łotwa czy Litwa.
Conley podkreśliła, że przesłanie Nawrockiego dla Trumpa to ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem rosyjskiego rewizjonizmu, które może wykraczać poza Ukrainę.