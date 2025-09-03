POLITYKA
2 min. czytania
Nawrocki spotka się z Trumpem: rozmowy w cieniu wyzwań dla bezpieczeństwa Europy
Prezydent Polski złoży swoją pierwszą wizytę w Białym Domu. Według doniesień rozmowy z prezydentem USA mają dotyczyć obecności wojsk amerykańskich w Polsce.
Nawrocki spotka się z Trumpem: rozmowy w cieniu wyzwań dla bezpieczeństwa Europy
W czasie trwania kampanii wyborczej Trump otwarcie poparł Nawrockiego, sugerując zacieśnienie więzi wojskowych. / AP
3 września 2025

W środę Karol Nawrocki złoży swoją pierwszą wizytę w Białym Domu, gdzie spotka się z prezydentem Donaldem Trumpem. Spotkanie ma na celu wzmocnienie relacji między państwami i podkreślenie znaczenia obecności wojsk amerykańskich w Polsce.

To pierwsza zagraniczna podróż Nawrockiego od objęcia urzędu w zeszłym miesiącu. Jeszcze przed wyborami w Polsce Trump udzielił poparcia Nawrockiemu, kandydatowi startującemu pod sztandarem partii Prawo i Sprawiedliwość.

Zarówno w Polsce, jak i w całej Europie rośnie niepokój. Dotyczy to trwałego zaangażowania USA w obecność wojskową na kontynencie, która stanowi ważny element odstraszający Rosję.

Według doniesień agencji The Associated Press niektórzy doradcy Trumpa sugerują przesunięcie części wojsk z Europy do Indo-Pacyfiku, bliżej głównego rywala USA, Chin.

W Polsce obecnie stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy na zasadzie rotacji.

Polecane

Peter Doran, analityk z Foundation for the Defense of Democracies, zaznaczył, że stawka wizyty jest wysoka: to okazja dla obu przywódców do oceny współpracy. Niepowodzenie może oznaczać ograniczenie obecności wojskowej USA w Polsce, z kolei sukces – potwierdzenie stanowiska Polski jako ważnego sojusznika Stanów Zjednoczonych.

W czasie trwania kampanii wyborczej Trump otwarcie poparł Nawrockiego, sugerując zacieśnienie więzi wojskowych w przypadku jego zwycięstwa. Na krótko przed wyborami potwierdziła to również sekretarz ds. bezpieczeństwa wewnętrznego Kristi Noem, zapewniając o silnym wsparciu USA w walce z wrogami.

Jak twierdzi Heather Conley z American Enterprise Institute, Nawrocki będzie próbował podkreślić, że rosyjska agresja na Ukrainę pokazuje, iż Putin jest nieprzewidywalny, a obecność wojsk amerykańskich w Polsce jest niezbędnym elementem odstraszania.

Co również istotne, we wrześniu Rosja i Białoruś planują wspólne ćwiczenia wojskowe. Budzi to niepokój Polski oraz innych państw NATO, takich jak Łotwa czy Litwa.

Conley podkreśliła, że przesłanie Nawrockiego dla Trumpa to ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem rosyjskiego rewizjonizmu, które może wykraczać poza Ukrainę.

ŹRÓDŁO:AP
Odkrywaj
Kolejny dron znaleziony niedaleko wschodniej granicy
Nowy sposób na złamania – biomateriał aplikowany w formie zastrzyku
Białoruś: zatrzymano Polaka podejrzanego o szpiegostwo
Trump mówi, że wkrótce porozmawia z Putinem, po tym jak Rosja zaatakowała Charków na Ukrainie
Warszawa kluczowym punktem w strategii rozwoju Demand AI
Inflacja spada, NBP obniża stopy procentowe
Dane wskazują na rosnącą obecność treści antyukraińskich w polskich mediach społecznościowych
USA oferują więcej żołnierzy, podczas gdy Trump gości Nawrockiego
Google zaangażowane w 45-milionową umowę z biurem Netanjahu w celu promowania izraelskiej hasbary
Nowa inwestycja w obronę powietrzną - 46 Radarów Pasywnej Lokalizacji
Nawrocki spotka się z Trumpem: rozmowy w cieniu wyzwań dla bezpieczeństwa Europy
Pięć tureckich firm z branży obronnej znalazło się w światowej setce
Polskie siły powietrzne w gotowości w trakcie rosyjskich ataków na zachodnią Ukrainę
Belgia ogłasza sankcje przeciwko Izraelowi, potwierdza stanowisko w sprawie uznania Palestyny
Kontrast w gospodarce: mocny złoty, słaba produkcja
Rzuć okiem na TRT Global. Podziel się swoją opinią!
Contact us