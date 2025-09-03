W środę Karol Nawrocki złoży swoją pierwszą wizytę w Białym Domu, gdzie spotka się z prezydentem Donaldem Trumpem. Spotkanie ma na celu wzmocnienie relacji między państwami i podkreślenie znaczenia obecności wojsk amerykańskich w Polsce.

To pierwsza zagraniczna podróż Nawrockiego od objęcia urzędu w zeszłym miesiącu. Jeszcze przed wyborami w Polsce Trump udzielił poparcia Nawrockiemu, kandydatowi startującemu pod sztandarem partii Prawo i Sprawiedliwość.

Zarówno w Polsce, jak i w całej Europie rośnie niepokój. Dotyczy to trwałego zaangażowania USA w obecność wojskową na kontynencie, która stanowi ważny element odstraszający Rosję.

Według doniesień agencji The Associated Press niektórzy doradcy Trumpa sugerują przesunięcie części wojsk z Europy do Indo-Pacyfiku, bliżej głównego rywala USA, Chin.

W Polsce obecnie stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy na zasadzie rotacji.