Ministerstwo Obrony Białorusi poinformowało, że rosyjska i białoruska armia przeprowadzą wspólne strategiczne ćwiczenia wojskowe w dniach 12–16 września na terenie Białorusi. Celem manewrów jest sprawdzenie gotowości obu państw do obrony “Państwa Związkowego” i przeciwdziałania ewentualnej agresji.
Państwo Związkowe to sojusz między dwoma byłymi republikami radzieckimi — Rosją i Białorusią, które graniczą ze sobą.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wcześniej w tym roku ostrzegał, że Rosja “coś przygotowuje” na Białorusi, pod przykrywką rutynowych ćwiczeń wojskowych, jednak nie przedstawił żadnych szczegółów ani dowodów.
W wywiadzie dla magazynu Time, białoruski prezydent Aleksander Łukaszenka powiedział, że przeniósł miejsce ćwiczeń z zachodnich granic Białorusi, graniczących z krajami Unii Europejskiej.
Prezydent powołał się na obawy o bezpieczeństwo zgłaszane przez Polskę i kraje bałtyckie. Określił sugestie, że ćwiczenia mogłyby posłużyć do ataku na Polskę lub kraje bałtyckie, jako “kompletną bzdurę”.
Relacje między Białorusią, a jej zachodnimi sąsiadami, w tym Polską i Ukrainą, uległy znacznemu pogorszeniu po tym, jak w lutym 2022 roku Rosja wykorzystała terytorium Białorusi do przeprowadzenia ataku na Kijów.