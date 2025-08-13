Ministerstwo Obrony Białorusi poinformowało, że rosyjska i białoruska armia przeprowadzą wspólne strategiczne ćwiczenia wojskowe w dniach 12–16 września na terenie Białorusi. Celem manewrów jest sprawdzenie gotowości obu państw do obrony “Państwa Związkowego” i przeciwdziałania ewentualnej agresji.

Państwo Związkowe to sojusz między dwoma byłymi republikami radzieckimi — Rosją i Białorusią, które graniczą ze sobą.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wcześniej w tym roku ostrzegał, że Rosja “coś przygotowuje” na Białorusi, pod przykrywką rutynowych ćwiczeń wojskowych, jednak nie przedstawił żadnych szczegółów ani dowodów.