Rosja i Białoruś rozpoczną wspólne ćwiczenia wojskowe na Białorusi
Rosja i Białoruś przeprowadzą wspólne strategiczne ćwiczenia wojskowe, mające na celu sprawdzenie gotowości obronnej oraz przeciwdziałanie możliwej agresji.
Łukaszenka określił sugestie, że ćwiczenia mogłyby posłużyć do ataku na Polskę lub kraje bałtyckie, jako “kompletną bzdurę”. / Reuters
1 dzień temu

Ministerstwo Obrony Białorusi poinformowało, że rosyjska i białoruska armia przeprowadzą wspólne strategiczne ćwiczenia wojskowe w dniach 12–16 września na terenie Białorusi. Celem manewrów jest sprawdzenie gotowości obu państw do obrony “Państwa Związkowego” i przeciwdziałania ewentualnej agresji.

Państwo Związkowe to sojusz między dwoma byłymi republikami radzieckimi — Rosją i Białorusią, które graniczą ze sobą.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wcześniej w tym roku ostrzegał, że Rosja “coś przygotowuje” na Białorusi, pod przykrywką rutynowych ćwiczeń wojskowych, jednak nie przedstawił żadnych szczegółów ani dowodów.

W wywiadzie dla magazynu Time, białoruski prezydent Aleksander Łukaszenka powiedział, że przeniósł miejsce ćwiczeń z zachodnich granic Białorusi, graniczących z krajami Unii Europejskiej. 

Prezydent powołał się na obawy o bezpieczeństwo zgłaszane przez Polskę i kraje bałtyckie. Określił sugestie, że ćwiczenia mogłyby posłużyć do ataku na Polskę lub kraje bałtyckie, jako “kompletną bzdurę”.

Relacje między Białorusią, a jej zachodnimi sąsiadami, w tym Polską i Ukrainą, uległy znacznemu pogorszeniu po tym, jak w lutym 2022 roku Rosja wykorzystała terytorium Białorusi do przeprowadzenia ataku na Kijów.

ŹRÓDŁO:Reuters
