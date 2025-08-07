13 godzin temu
41-latek, były kapitan reprezentacji narodowej, jest jedną z setek palestyńskich ofiar wśród sportowców i młodzieży od czasu rozpoczęcia wojny w Strefie Gazy ponad 22 miesiące temu.
Obeid rozpoczął karierę w klubie Shabab Al-Shati, a następnie grał w klubie Al-Amari Club na okupowanym Zachodnim Brzegu. W 2010 roku strzelił gola w międzynarodowym meczu przeciwko Jemenowi i reprezentował Palestynę jako kapitan drużyny w ważnych rozgrywkach regionalnych i kwalifikacjach do mistrzostw świata.