Obeid rozpoczął karierę w klubie Shabab Al-Shati, a następnie grał w klubie Al-Amari Club na okupowanym Zachodnim Brzegu. W 2010 roku strzelił gola w międzynarodowym meczu przeciwko Jemenowi i reprezentował Palestynę jako kapitan drużyny w ważnych rozgrywkach regionalnych i kwalifikacjach do mistrzostw świata.