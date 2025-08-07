WOJNA W GAZIE
1 min. czytania
Izrael zabił palestyńskiego Pele
Jak podają źródła, palestyński piłkarz Suleiman Obeid, znany jako “Palestyński Pelé”, został zabity w środę 6 sierpnia przez izraelskie siły zbrojne w mieście Gaza, gdy czekał na pomoc humanitarną.
Izrael zabił palestyńskiego Pele
Izrael zabił palestyńskiego Pele / TRT Global
13 godzin temu

41-latek, były kapitan reprezentacji narodowej, jest jedną z setek palestyńskich ofiar wśród sportowców i młodzieży od czasu rozpoczęcia wojny w Strefie Gazy ponad 22 miesiące temu.

Polecane

Obeid rozpoczął karierę w klubie Shabab Al-Shati, a następnie grał w klubie Al-Amari Club na okupowanym Zachodnim Brzegu. W 2010 roku strzelił gola w międzynarodowym meczu przeciwko Jemenowi i reprezentował Palestynę jako kapitan drużyny w ważnych rozgrywkach regionalnych i kwalifikacjach do mistrzostw świata.

Odkrywaj
Iran zaprzecza zawieszeniu broni z Izraelem, sygnalizuje, że zaprzestanie ataków, jeśli ataki Izraela się skończą
USA ostrzega przed odwetem Iranu, gdy Trump podnosi kwestię "zmiany reżimu"
Czym jest cieśnina Ormuz i dlaczego jest tak ważna w kontekście ropy naftowej?
Ukraina mówi o "masywnym" rosyjskim ataku dronów na Kijów
Ceny ropy gwałtownie rosną po tym, jak Teheran rozważa zamknięcie cieśniny Ormuz
Irański atak niszczy czołowy izraelski instytut naukowy po tym, jak Tel Awiw zabił naukowców z Teheranu
Pentagon zwalnia wysokiego rangą oficera, który określił Netanjahu i jego sojuszników jako "judeosupremacjonistycznych popleczników"
Trump zainteresowany strategicznymi powiązaniami handlowymi, mówi pakistańska armia
Korea Północna staje w obronie Iranu, określając Izrael jako "nowotworem dla pokoju"
Uderzyć czy nie uderzyć: dylemat Trumpa dotyczący Iranu ujawnia głębokie podziały wśród MAGA
Irańskie podziemne obiekty wzbogacania uranu wciąż nieuszkodzone pomimo izraelskich ataków — Putin
Zawieszenie broni między Indiami a Pakistanem zostało osiągnięte w wyniku rozmów wojskowych, a nie mediacji USA
Nie zabije najwyższego przywódcy Iranu - "przynajmniej na razie": Trump
Irańskie pociski uszkodziły budynek i spowodowały pożary w Izraelu
Masakra w Khan Younis: Izraelskie czołgi zabiły 59 osób próbujących uzyskać pomoc żywnościową
Rzuć okiem na TRT Global. Podziel się swoją opinią!
Contact us