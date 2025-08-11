W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2025 roku sprzedaż samochodów elektrycznych (EV) w Europie sięgnęła prawie 1,2 miliona sztuk, co oznacza wzrost o 25% w porównaniu z rokiem poprzednim - podaje JATO Dynamics.

Pojazdy elektryczne odpowiadały za 17,4% całkowitego rynku samochodowego, co stanowi wzrost o 3,6 punktu procentowego.

Największy wzrost udziału EV zanotowano w Danii (19 punktów procentowych), Norwegii (9,2), Belgii (8), Finlandii (7,2) oraz Austrii (5,6). Najwyższy udział aut elektrycznych wystąpił w Norwegii, Danii, Holandii, Szwecji i Finlandii.

Z kolei kraje takie jak Polska, Chorwacja, Słowacja, Rumunia i Włochy wykazały najniższy procentowy udział EV na swoich rynkach.