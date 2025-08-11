BIZNES I TECHNOLOGIA
Samochody elektryczne coraz popularniejsze w państwach UE
Pojazdy elektryczne odpowiadały za 17,4% całkowitego rynku samochodowego, co stanowi wzrost o 3,6 punktu procentowego.
Wśród producentów, Volkswagen był liderem sprzedaży samochodów elektrycznych z 135 427 sprzedanymi pojazdami. / Reuters
11 sierpnia 2025

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2025 roku sprzedaż samochodów elektrycznych (EV) w Europie sięgnęła prawie 1,2 miliona sztuk, co oznacza wzrost o 25% w porównaniu z rokiem poprzednim -  podaje JATO Dynamics. 

Pojazdy elektryczne odpowiadały za 17,4% całkowitego rynku samochodowego, co stanowi wzrost o 3,6 punktu procentowego.

Największy wzrost udziału EV zanotowano w Danii (19 punktów procentowych), Norwegii (9,2), Belgii (8), Finlandii (7,2) oraz Austrii (5,6). Najwyższy udział aut elektrycznych wystąpił w Norwegii, Danii, Holandii, Szwecji i Finlandii. 

Z kolei kraje takie jak Polska, Chorwacja, Słowacja, Rumunia i Włochy wykazały najniższy procentowy udział EV na swoich rynkach.

Wśród producentów, Volkswagen okazał się liderem sprzedaży samochodów elektrycznych z 135 427 sprzedanymi pojazdami.

Tesla zajęła drugie miejsce, mimo że sprzedaż spadła o 33% do 109 262 aut.

BMW odnotowało wzrost o 15%, sprzedając 94 658 pojazdów.

Pozostałe popularne marki to Audi (74 561 sprzedanych EV), Skoda (71 789), Renault (64 402), Kia (55 915), Mercedes (55 428), Volvo (49 219) oraz Hyundai (46 380).

ŹRÓDŁO:aa
