Startupy w Turcji rosną w siłę
Turcja wyprzedziła pod względem wartości inwestycji Rumunię i Bułgarię, ale ustępuje Polsce i Czechom. Liczba transakcji plasuje kraj w czołowej piątce Europy Środkowo-Wschodniej.
Turecki ekosystem startupowy wyróżnia się w obszarach gier, fintechu, handlu detalicznego i obronności. / AA
14 sierpnia 2025

W pierwszej połowie roku startupy w Turcji przyciągnęły 211 milionów dolarów inwestycji - jak wynika z danych Startups.watch. Najwięcej środków trafiło do sektorów fintech (97,1 mln), gier (72,4 mln) oraz sztucznej inteligencji (12,6 mln).

Barış Özistek, prezes Bogazici Ventures, podkreślił, że branża gier utrzymuje silną pozycję, choć przewiduje trudności w dorównaniu poziomowi inwestycji z ubiegłego roku. Jego zdaniem, choć fintech i gaming dominowały w pierwszym półroczu, to AI powinno przejąć prowadzenie, zgodnie z globalnymi trendami.

Dodał, że turecki ekosystem startupowy wyróżnia się w obszarach gier, fintechu, handlu detalicznego i obronności, natomiast sektory takie jak AI, zdrowie cyfrowe i mobilność dopiero się rozwijają. Biotechnologia wciąż wymaga dużych nakładów finansowych.

Ali Karabey z funduszu 212 zaznaczył, że mimo globalnej niestabilności, tureckie startupy utrzymały dobrą kondycję. Najwięcej transakcji odnotowano w sektorach fintech i AI, a największe wartości inwestycji przypadły na gry.

Według niego inwestorzy pozostaną ostrożni, skupiając się na solidnych modelach biznesowych. Dalsze inwestycje będą kierowane głównie w AI, fintech oraz rozwiązania związane z energią i klimatem.

Turcja wyprzedziła pod względem wartości inwestycji Rumunię i Bułgarię, ale ustępuje Polsce i Czechom. Liczba transakcji jednak plasuje kraj w czołowej piątce Europy Środkowo-Wschodniej. Integracja AI uznawana jest za klucz do zwiększenia konkurencyjności tureckich startupów.

