W pierwszej połowie roku startupy w Turcji przyciągnęły 211 milionów dolarów inwestycji - jak wynika z danych Startups.watch. Najwięcej środków trafiło do sektorów fintech (97,1 mln), gier (72,4 mln) oraz sztucznej inteligencji (12,6 mln).

Barış Özistek, prezes Bogazici Ventures, podkreślił, że branża gier utrzymuje silną pozycję, choć przewiduje trudności w dorównaniu poziomowi inwestycji z ubiegłego roku. Jego zdaniem, choć fintech i gaming dominowały w pierwszym półroczu, to AI powinno przejąć prowadzenie, zgodnie z globalnymi trendami.

Dodał, że turecki ekosystem startupowy wyróżnia się w obszarach gier, fintechu, handlu detalicznego i obronności, natomiast sektory takie jak AI, zdrowie cyfrowe i mobilność dopiero się rozwijają. Biotechnologia wciąż wymaga dużych nakładów finansowych.