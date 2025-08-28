Dwóch pracowników Microsoftu zostało zwolnionych w środę po udziale w proteście w biurze prezesa firmy, sprzeciwiając się powiązaniom firmy z Izraelem.

Anna Hattle i Riki Fameli otrzymały wiadomości głosowe informujące je o zwolnieniu, jak podała w oświadczeniu grupa protestacyjna No Azure for Apartheid.

Kobiety były wśród siedmiu protestujących, którzy zostali aresztowani we wtorek po zajęciu biura prezesa firmy, Brada Smitha. Pozostała piątka to byli pracownicy Microsoftu oraz osoby spoza firmy.

"Jesteśmy tutaj, ponieważ Microsoft nadal dostarcza Izraelowi narzędzia potrzebne do popełniania ludobójstwa, jednocześnie manipulując i wprowadzając w błąd własnych pracowników na temat tej rzeczywistości" - powiedziała Hattle w środowym oświadczeniu.

Grupa No Azure for Apartheid, której nazwa odnosi się do oprogramowania Azure firmy Microsoft, zażądała, aby firma zerwała swoje powiązania z Izraelem i wypłaciła reparacje Palestyńczykom. Smith powiedział we wtorek: "Szanujemy wolność wypowiedzi, którą cieszy się każdy w tym kraju, o ile odbywa się to zgodnie z prawem."

Wspólne śledztwo medialne ujawniło, że izraelska agencja wojskowa zajmująca się nadzorem korzystała z oprogramowania Azure firmy Microsoft do przechowywania niezliczonych nagrań rozmów telefonicznych Palestyńczyków mieszkających na okupowanym Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy.

Śledztwo, przeprowadzone przez The Guardian, izraelsko-palestyńską publikację +972 Magazine oraz hebrajskojęzyczny portal Local Call, wskazało również, że Izrael opiera się na chmurze Microsoftu w celu prowadzenia szeroko zakrojonego nadzoru nad Palestyńczykami.