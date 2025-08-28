WOJNA W GAZIE
Microsoft zwalnia pracowników, którzy sprzeciwiają się dostarczaniu technologii Izraelowi
Grupa "No Azure for Apartheid” wzywa Microsoft do zerwania stosunków z Izraelem i wypłacenia odszkodowań w związku z doniesieniami, że izraelskie wojsko wykorzystywało platformę Azure do przechowywania nagrań Palestyńczyków.
Protestujący na konferencji Microsoft Build w Seattle wzywają do zakończenia kontraktów Azure z Izraelem na tle wojny w Gazie, 21 maja 2024 r. / Reuters
Dwóch pracowników Microsoftu zostało zwolnionych w środę po udziale w proteście w biurze prezesa firmy, sprzeciwiając się powiązaniom firmy z Izraelem.

Anna Hattle i Riki Fameli otrzymały wiadomości głosowe informujące je o zwolnieniu, jak podała w oświadczeniu grupa protestacyjna No Azure for Apartheid.

Kobiety były wśród siedmiu protestujących, którzy zostali aresztowani we wtorek po zajęciu biura prezesa firmy, Brada Smitha. Pozostała piątka to byli pracownicy Microsoftu oraz osoby spoza firmy.

"Jesteśmy tutaj, ponieważ Microsoft nadal dostarcza Izraelowi narzędzia potrzebne do popełniania ludobójstwa, jednocześnie manipulując i wprowadzając w błąd własnych pracowników na temat tej rzeczywistości" - powiedziała Hattle w środowym oświadczeniu.

Grupa No Azure for Apartheid, której nazwa odnosi się do oprogramowania Azure firmy Microsoft, zażądała, aby firma zerwała swoje powiązania z Izraelem i wypłaciła reparacje Palestyńczykom. Smith powiedział we wtorek: "Szanujemy wolność wypowiedzi, którą cieszy się każdy w tym kraju, o ile odbywa się to zgodnie z prawem."

Wspólne śledztwo medialne ujawniło, że izraelska agencja wojskowa zajmująca się nadzorem korzystała z oprogramowania Azure firmy Microsoft do przechowywania niezliczonych nagrań rozmów telefonicznych Palestyńczyków mieszkających na okupowanym Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy.

Śledztwo, przeprowadzone przez The Guardian, izraelsko-palestyńską publikację +972 Magazine oraz hebrajskojęzyczny portal Local Call, wskazało również, że Izrael opiera się na chmurze Microsoftu w celu prowadzenia szeroko zakrojonego nadzoru nad Palestyńczykami.

W odpowiedzi Microsoft ogłosił w tym miesiącu, że zatrudnił kancelarię prawną Covington & Burling LLP do przeprowadzenia przeglądu.

Inni pracownicy Microsoftu również protestowali przeciwko powiązaniom firmy z Izraelem.

W kwietniu wypowiedź dyrektora generalnego Microsoft AI, Mustafy Suleymana, została przerwana przez propalestyńskiego pracownika podczas obchodów 50-lecia firmy technologicznej z powodu jej powiązań z Izraelem. Wspomniany pracownik oraz inny protestujący pracownik również zostali zwolnieni.

Inne firmy i instytucje edukacyjne również zmagały się z protestami dotyczącymi powiązań z Izraelem, w miarę jak kryzys humanitarny w Gazie, spowodowany izraelskimi atakami wojskowymi, narastał. Obrazy głodujących Palestyńczyków, w tym dzieci, wywołały globalne oburzenie.

Wojna Izraela w Gazie zabiła dziesiątki tysięcy Palestyńczyków, spowodowała kryzys głodowy, wewnętrzne przesiedlenie całej populacji Gazy i doprowadziła do oskarżeń o ludobójstwo oraz zbrodnie wojenne w międzynarodowych trybunałach.

