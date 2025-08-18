POLITYKA
1 min. czytania
Sikorski: Presja powinna być wywierana na agresora, nie ofiarę
Radosław Sikorski podkreślił niezmienne wsparcie Polski dla Ukrainy i konieczność wywierania presji na Rosję.
Sikorski: Presja powinna być wywierana na agresora, nie ofiarę
Zdjęcie archiwalne : Ukraiński prezydent Zełenski, wita polskiego ministra Sikorskiego przed spotkaniem w Kijowie. / Reuters
18 sierpnia 2025

Polska zapewniła, że będzie nadal wspierać stanowisko Ukrainy w wojnie z Rosją, podkreślając, że nacisk powinien być wywierany na agresora, a nie ofiarę. 

Takie stanowisko przedstawił minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, po internetowym spotkaniu “Koalicji Chętnych” — grupy 33 państw założonej z inicjatywy brytyjskiego premiera Keira Starmera, która ma na celu opracowanie planu wsparcia dla Ukrainy.

Sikorski wyraził stanowczy sprzeciw wobec jakichkolwiek ustępstw dotyczących terytorium Ukrainy, mimo wcześniejszych wypowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa sugerujących, że Kijów nie odzyska terenów zajętych przez Rosję od początku konfliktu w lutym 2022 roku.
Polecane
PowiązaneTRT Global - Ukraina musi oddać terytorium Rosji: sugeruje Trump

W wideokonferencji uczestniczyli także czołowi europejscy politycy, w tym Ursula von der Leyen. Rozmowy europejskich liderów mają na celu skoordynować stanowiska przed nadchodzącymi spotkaniami z prezydentem USA oraz prezydentem Ukrainy. 

W poniedziałek Wołodymyr Zełenski spotka się w Waszyngtonie z Donaldem Trumpem, a także z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem, sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte, Ursulą von der Leyen oraz kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem.

Odkrywaj
Iran zaprzecza zawieszeniu broni z Izraelem, sygnalizuje, że zaprzestanie ataków, jeśli ataki Izraela się skończą
USA ostrzega przed odwetem Iranu, gdy Trump podnosi kwestię "zmiany reżimu"
Czym jest cieśnina Ormuz i dlaczego jest tak ważna w kontekście ropy naftowej?
Ukraina mówi o "masywnym" rosyjskim ataku dronów na Kijów
Ceny ropy gwałtownie rosną po tym, jak Teheran rozważa zamknięcie cieśniny Ormuz
Irański atak niszczy czołowy izraelski instytut naukowy po tym, jak Tel Awiw zabił naukowców z Teheranu
Pentagon zwalnia wysokiego rangą oficera, który określił Netanjahu i jego sojuszników jako "judeosupremacjonistycznych popleczników"
Trump zainteresowany strategicznymi powiązaniami handlowymi, mówi pakistańska armia
Korea Północna staje w obronie Iranu, określając Izrael jako "nowotworem dla pokoju"
Uderzyć czy nie uderzyć: dylemat Trumpa dotyczący Iranu ujawnia głębokie podziały wśród MAGA
Irańskie podziemne obiekty wzbogacania uranu wciąż nieuszkodzone pomimo izraelskich ataków — Putin
Zawieszenie broni między Indiami a Pakistanem zostało osiągnięte w wyniku rozmów wojskowych, a nie mediacji USA
Nie zabije najwyższego przywódcy Iranu - "przynajmniej na razie": Trump
Irańskie pociski uszkodziły budynek i spowodowały pożary w Izraelu
Masakra w Khan Younis: Izraelskie czołgi zabiły 59 osób próbujących uzyskać pomoc żywnościową
Rzuć okiem na TRT Global. Podziel się swoją opinią!
Contact us