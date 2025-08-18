Polska zapewniła, że będzie nadal wspierać stanowisko Ukrainy w wojnie z Rosją, podkreślając, że nacisk powinien być wywierany na agresora, a nie ofiarę.
Takie stanowisko przedstawił minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, po internetowym spotkaniu “Koalicji Chętnych” — grupy 33 państw założonej z inicjatywy brytyjskiego premiera Keira Starmera, która ma na celu opracowanie planu wsparcia dla Ukrainy.
W wideokonferencji uczestniczyli także czołowi europejscy politycy, w tym Ursula von der Leyen. Rozmowy europejskich liderów mają na celu skoordynować stanowiska przed nadchodzącymi spotkaniami z prezydentem USA oraz prezydentem Ukrainy.
W poniedziałek Wołodymyr Zełenski spotka się w Waszyngtonie z Donaldem Trumpem, a także z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem, sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte, Ursulą von der Leyen oraz kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem.