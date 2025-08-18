Polska zapewniła, że będzie nadal wspierać stanowisko Ukrainy w wojnie z Rosją, podkreślając, że nacisk powinien być wywierany na agresora, a nie ofiarę.

Takie stanowisko przedstawił minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, po internetowym spotkaniu “Koalicji Chętnych” — grupy 33 państw założonej z inicjatywy brytyjskiego premiera Keira Starmera, która ma na celu opracowanie planu wsparcia dla Ukrainy.