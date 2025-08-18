POLITYKA
1 min. czytania
USA mogą zaoferować Ukrainie ochronę na wzór NATO
Wysłannik Trumpa poinformował o propozycji ochrony Ukrainy na wzór artykułu 5 NATO.
Prezydent USA Donald Trump i prezydent Rosji Władimir Putin na Alasce / TRT Global
18 sierpnia 2025

Wysłannik prezydenta USA, Steve Witkoff, ujawnił, że Stany Zjednoczone mogłyby zaoferować Ukrainie ochronę podobną do tej przewidzianej w artykule 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Oznaczałoby gwarancję pomocy w razie agresji, mimo że Ukraina nie jest członkiem NATO. Była to pierwsza sytuacja, gdy Rosja wyraziła zgodę na taki pomysł.

Artykuł 5 traktatu NATO traktuje atak na jednego z członków jako atak na wszystkich 32 członków sojuszu. Takie zabezpieczenie mogłoby zastąpić pełne członkostwo Ukrainy w NATO, które rosyjski prezydent Władimir Putin wykluczył.

Sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych, Marco Rubio powiedział, że po rozmowach z Putinem następnym krokiem powinno być spotkanie trzech liderów: Zełenskiego, Putina i Trumpa, aby ostatecznie ustalić szczegóły porozumienia.

Rosjanie nie zgadzają się na obecność wojsk zachodnich na Ukrainie, ale nie wykluczają udzielenia Kijowowi gwarancji bezpieczeństwa.

Po prawie trzygodzinnym spotkaniu z Trumpem, Putin powiedział, że zgadza się z prezydentem USA Donaldem Trumpem, iż bezpieczeństwo Ukrainy powinno być zapewnione "wszystkimi środkami" i że jest gotowy do współpracy w tej sprawie.

