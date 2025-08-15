Karol Nawrocki, związany z opozycyjną partią Prawo i Sprawiedliwość, zyskał poparcie Donalda Trumpa przed swoją wygraną w wyborach prezydenckich. Spotkanie obu liderów zaplanowane jest na 3 września w Białym Domu.

Koalicja rządząca, kierowana przez premiera Donalda Tuska, od momentu objęcia władzy w 2023 roku kieruje politykę zagraniczną Polski w stronę Europy i z dystansem odnosi się do działań Trumpa.