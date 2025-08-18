POLITYKA
Premier Tusk wzywa do jedności Zachodu
Tusk komentuje niedawne spotkanie prezydentów USA i Rosji oraz jego znaczenie dla bezpieczeństwa Europy.
Według premiera, jedność całego Zachodu jest dziś niezwykle ważna. / AP
18 sierpnia 2025

Premier Donald Tusk zaapelował o jedność Zachodu, podkreślając, że przyszłość Ukrainy oraz bezpieczeństwo Europy znajdują się w "decydującej fazie". 

Swoje słowa opublikował na platformie X, komentując niedawne spotkanie prezydentów USA i Rosji, Donalda Trumpa i Władimira Putina, które odbyło się w Anchorage na Alasce.

Tusk wskazał, że Rosja szanuje jedynie silnych i ponownie ukazała się jako “sprytny i bezwzględny gracz”. 

Według premiera, jedność całego Zachodu jest dziś niezwykle ważna.

Wspólne oświadczenie europejskich przywódców, wydane po szczycie, wyraża gotowość wsparcia działań Trumpa na rzecz postępu w rozmowach pokojowych na Ukrainie.

W oświadczeniu podkreślono, że Ukraina musi otrzymać solidne gwarancje bezpieczeństwa, by skutecznie bronić swojej suwerenności i integralności terytorialnej.

