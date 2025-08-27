Prezydent USA Donald Trump zbagatelizował ostatnie uwagi Rosji kwestionujące legalność prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

“Nie ma znaczenia, co mówią. Wszyscy udają. To wszystko bzdury,” powiedział Trump we wtorek dziennikarzom po ponad trzygodzinnym posiedzeniu gabinetu w Białym Domu.

Trump odniósł się do komentarzy rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa, który w niedzielę wyraził wątpliwości co do konstytucyjnej legalności Zełenskiego.

“(Prezydent Rosji Władimir) Putin jest gotowy spotkać się z Zełenskim, gdy agenda szczytu będzie gotowa” - powiedział Ławrow w rozmowie z NBC News.

“Legitymacja to jednak inna sprawa.”