Zelenski domaga się jasnych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy
Prezydent Ukrainy podkreśla potrzebę konkretnych gwarancji bezpieczeństwa w kontekście trwającego konfliktu z Rosją.
Ratownicy usuwają gruz z budynku mieszkalnego zniszczonego przez rosyjski atak w Kijowie na Ukrainie w czwartek, 28 sierpnia 2025 r. / AP
29 sierpnia 2025

Prezydent Ukrainy Wołodymyr, Zelenskiy wziął udział wirtualnym spotkaniu z prezydentem Polski, Karolem Nawrockim oraz liderami Estonii, Łotwy, Litwy i Danii. Rozmowa odbyła się w czwartek, dzień po rosyjskim ataku na Kijów.

Zelenskiy podkreślił, że uczestnicy uzgodnili wspólne stanowisko o zwiększeniu presji na Rosję przed kolejnymi negocjacjami dotyczącymi konfliktu, który trwa od lutego 2022 roku.

W swoich wypowiedziach zaznaczył, że Kreml nadal dąży do kontynuacji wojny oraz że potrzebne są jasne gwarancje bezpieczeństwa, które USA, zgodziły się rozważyć. 

“Kto pomoże nam bronić się na lądzie, w powietrzu i na morzu, jeśli Rosja znów zaatakuje?” – powiedział. “I w jaki dokładnie sposób możecie w tym uczestniczyć. Proszę was o określenie waszej roli.”

Zelenskiy podkreślił także znaczenie jedności europejskiej oraz tego, aby Waszyngton widział zdeterminowane podejście państw europejskich do zakończenia wojny.

Trump od dawna wspiera ideę spotkania Putina z Zelenskim oraz zapowiadał możliwe nowe sankcje wobec Rosji. 

Biały Dom wyraził niezadowolenie z nocnego rosyjskiego ataku na Kijów.

W piątek ukraińscy urzędnicy mają przeprowadzić rozmowy z przedstawicielami administracji Trumpa w Nowym Jorku.

ŹRÓDŁO:Reuters
