BIZNES I TECHNOLOGIA
2 min. czytania
Stany Zjednoczone nakładają 25-procentową dodatkową taryfę na indyjskie towary z powodu powiązań z Rosją
Indie stają w obliczu jednych z najwyższych ceł importowych USA w związku z krytyką importu rosyjskiej ropy; eksporterzy przygotowują się na skutki, rupia traci na wartości, a Nowe Delhi rozważa otwarcie 50 nowych rynków, aby złagodzić cios.
Stany Zjednoczone nakładają 25-procentową dodatkową taryfę na indyjskie towary z powodu powiązań z Rosją
Kontenery transportowane w pobliżu portu Deendayal w Kandla, w zachodnim stanie Gudźarat, Indie, 5 kwietnia 2025 r. / Reuters
26 sierpnia 2025

Indyjscy eksporterzy przygotowują się na zakłócenia po tym, jak amerykański Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego ogłosił, że Waszyngton nałoży dodatkowe 25-procentowe cło na wszystkie towary pochodzenia indyjskiego od środy, zwiększając presję handlową na ten azjatycki kraj.

Indyjski eksport będzie teraz obciążony amerykańskimi cłami sięgającymi nawet 50 procent – jednymi z najwyższych nałożonych przez Waszyngton – po tym, jak prezydent Donald Trump ogłosił dodatkowe taryfy jako karę za zwiększone zakupy rosyjskiej ropy przez New Delhi na początku sierpnia.

Nowe cła będą dotyczyć towarów wchodzących na teren USA do konsumpcji lub wycofywanych z magazynów do konsumpcji od godziny 12:01 czasu EDT w środę, czyli od 21:31 czasu IST, zgodnie z zawiadomieniem Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Rupia indyjska osłabiła się o 0,17 procent do poziomu 87,7275 za dolara amerykańskiego na otwarciu handlu, mimo że dolar osłabił się wobec wielu innych walut.

W zawiadomieniu wskazano, że wyjątki obejmą przesyłki w tranzycie z odpowiednią certyfikacją, pomoc humanitarną oraz towary objęte programami wzajemnej wymiany handlowej.

Zawiadomienie podkreśliło, że działania te są odpowiedzią na pośrednie wsparcie Indii dla rosyjskiej inwazji militarnej na Ukrainę.

Polecane

Indyjskie Ministerstwo Handlu nie odpowiedziało natychmiast na e-mail z prośbą o komentarz w sprawie najnowszego zawiadomienia.

“Rząd nie ma nadziei na jakąkolwiek natychmiastową ulgę lub opóźnienie w amerykańskich taryfach” – powiedział urzędnik Ministerstwa Handlu, który wypowiedział się pod warunkiem zachowania anonimowości, ponieważ nie był upoważniony do rozmów z mediami.

Eksporterzy dotknięci taryfami otrzymają pomoc finansową i zostaną zachęceni do dywersyfikacji na alternatywne rynki, w tym Chiny, Amerykę Łacińską i Bliski Wschód – dodał urzędnik.

“Rząd zidentyfikował prawie 50 krajów, w których można zwiększyć eksport Indii, szczególnie tekstyliów, przetworzonych produktów spożywczych, wyrobów skórzanych i produktów morskich.”

Premier Indii Narendra Modi obiecał, że nie poświęci interesów rolników kraju, nawet jeśli będzie to miało wysoką cenę.

Modi podejmuje również ostrożne kroki w celu złagodzenia relacji z Chinami, planując swoją pierwszą wizytę w tym kraju od siedmiu lat.

Odkrywaj
Kolejny dron znaleziony niedaleko wschodniej granicy
Nowy sposób na złamania – biomateriał aplikowany w formie zastrzyku
Białoruś: zatrzymano Polaka podejrzanego o szpiegostwo
Trump mówi, że wkrótce porozmawia z Putinem, po tym jak Rosja zaatakowała Charków na Ukrainie
Warszawa kluczowym punktem w strategii rozwoju Demand AI
Inflacja spada, NBP obniża stopy procentowe
Dane wskazują na rosnącą obecność treści antyukraińskich w polskich mediach społecznościowych
USA oferują więcej żołnierzy, podczas gdy Trump gości Nawrockiego
Google zaangażowane w 45-milionową umowę z biurem Netanjahu w celu promowania izraelskiej hasbary
Nowa inwestycja w obronę powietrzną - 46 Radarów Pasywnej Lokalizacji
Nawrocki spotka się z Trumpem: rozmowy w cieniu wyzwań dla bezpieczeństwa Europy
Pięć tureckich firm z branży obronnej znalazło się w światowej setce
Polskie siły powietrzne w gotowości w trakcie rosyjskich ataków na zachodnią Ukrainę
Belgia ogłasza sankcje przeciwko Izraelowi, potwierdza stanowisko w sprawie uznania Palestyny
Kontrast w gospodarce: mocny złoty, słaba produkcja
Rzuć okiem na TRT Global. Podziel się swoją opinią!
Contact us