Indyjscy eksporterzy przygotowują się na zakłócenia po tym, jak amerykański Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego ogłosił, że Waszyngton nałoży dodatkowe 25-procentowe cło na wszystkie towary pochodzenia indyjskiego od środy, zwiększając presję handlową na ten azjatycki kraj.

Indyjski eksport będzie teraz obciążony amerykańskimi cłami sięgającymi nawet 50 procent – jednymi z najwyższych nałożonych przez Waszyngton – po tym, jak prezydent Donald Trump ogłosił dodatkowe taryfy jako karę za zwiększone zakupy rosyjskiej ropy przez New Delhi na początku sierpnia.

Nowe cła będą dotyczyć towarów wchodzących na teren USA do konsumpcji lub wycofywanych z magazynów do konsumpcji od godziny 12:01 czasu EDT w środę, czyli od 21:31 czasu IST, zgodnie z zawiadomieniem Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Rupia indyjska osłabiła się o 0,17 procent do poziomu 87,7275 za dolara amerykańskiego na otwarciu handlu, mimo że dolar osłabił się wobec wielu innych walut.

W zawiadomieniu wskazano, że wyjątki obejmą przesyłki w tranzycie z odpowiednią certyfikacją, pomoc humanitarną oraz towary objęte programami wzajemnej wymiany handlowej.

Zawiadomienie podkreśliło, że działania te są odpowiedzią na pośrednie wsparcie Indii dla rosyjskiej inwazji militarnej na Ukrainę.