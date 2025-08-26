BIZNES I TECHNOLOGIA
62 miliony ton warzyw zebranych w UE – wzrost o 6%
Hiszpania i Włochy liderami w produkcji warzyw, Polska w czołówce w produkcji owoców.
Hiszpania i Włochy liderami w produkcji warzyw, Polska w czołówce w produkcji owoców.
26 sierpnia 2025

W 2024 roku w Unii Europejskiej zebrano 62,2 miliona ton świeżych warzyw, co oznacza wzrost o 6% w porównaniu do roku poprzedniego - wynika z danych opublikowanych przez Eurostat.

Na czele producentów warzyw znalazła się Hiszpania z 14,8 mln ton, tuż za nią uplasowały się Włochy, które wyprodukowały 13,9 mln ton, a na trzecim miejscu znalazła się Francja z 5,8 mln ton.

Wzrosła produkcja pomidorów o 5% więcej niż w 2023 roku, marchewki o 6%, a cebuli aż o 11%.

Polecane

Jeśli chodzi o produkcję owoców, jagód i orzechów (z wyłączeniem cytrusów, winogron i truskawek), w UE zebrano 24,3 mln ton. Jest to spadek o 2% w stosunku do roku 2023.

Głównymi producentami owoców, jagód i orzechów w UE są Włochy (5,4 mln ton), Hiszpania (4,3 mln ton) oraz Polska, która wyprodukowała 4,1 mln ton. Te trzy kraje odpowiadają łącznie za 57% całkowitej produkcji w UE.

Produkcja jabłek wyniosła w 2024 roku 11,6 mln ton, z czego największy udział miała Polska (29%), następnie Włochy (21%) i Francja (17%). W porównaniu do 2023 roku, produkcja jabłek zmniejszyła się o 4%.

