W 2024 roku w Unii Europejskiej zebrano 62,2 miliona ton świeżych warzyw, co oznacza wzrost o 6% w porównaniu do roku poprzedniego - wynika z danych opublikowanych przez Eurostat.

Na czele producentów warzyw znalazła się Hiszpania z 14,8 mln ton, tuż za nią uplasowały się Włochy, które wyprodukowały 13,9 mln ton, a na trzecim miejscu znalazła się Francja z 5,8 mln ton.

Wzrosła produkcja pomidorów o 5% więcej niż w 2023 roku, marchewki o 6%, a cebuli aż o 11%.