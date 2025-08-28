BIZNES I TECHNOLOGIA
1 min. czytania
Ujawniono powiązania chińskich firm z wywiadem
Polska i jej sojusznicy, oskarżyli trzy chińskie firmy o współpracę z wywiadem Chin i udział w cyberatakach.
Ujawniono powiązania chińskich firm z wywiadem
Zdjęcie archiwalne – China Internet Security Conference w Pekinie, 12 września 2017 r. / AP
28 sierpnia 2025

Polska dołączyła do szerokiego międzynarodowego grona, które publicznie oskarżyło trzy chińskie firmy o współpracę z chińskimi służbami wywiadowczymi.

W opublikowanym w środę 37-stronicowym oświadczeniu wskazano na: Sichuan Juxinhe Network Technology, Beijing Huanyu Tianqiong Information Technology oraz Sichuan Zhixin Ruijie Network Technology. Jak donosi agencja Reuters, firmy te miały dostarczać rozwiązania technologiczne i usługi cybernetyczne dla chińskich struktur wywiadowczych, w tym jednostek Armii Ludowo-Wyzwoleńczej oraz Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego.

Sichuan Juxinhe została wcześniej objęta sankcjami przez amerykański Departament Skarbu za powiązania z grupą hakerską “Salt Typhoon”, która miała uzyskać dostęp do amerykańskich danych telekomunikacyjnych, w tym komunikacji wyższych urzędników w Waszyngtonie.

Pozostałe dwie firmy miały niedawno zostać dotknięte niewyjaśnionymi wyciekami danych.

Mimo, że podobne oskarżenia ze strony USA wobec zagranicznych firm nie są nowością, tym razem lista państw sygnatariuszy jest wyjątkowo szeroka. 

Polecane

Oprócz krajów sojuszu wywiadowczego “Five Eyes” (USA, Wielka Brytania, Kanada, Australia, Nowa Zelandia), oświadczenie podpisały także Niemcy, Włochy, Japonia, Holandia, Czechy, Finlandia, Hiszpania i Polska.

Chiny zaprzeczają jakimkolwiek powiązaniom z cyberszpiegostwem.

PowiązaneTRT Global - ZIUR: Ponad 450 cyberataków wymierzonych w Polskę


ŹRÓDŁO:Reuters
Odkrywaj
Kolejny dron znaleziony niedaleko wschodniej granicy
Nowy sposób na złamania – biomateriał aplikowany w formie zastrzyku
Białoruś: zatrzymano Polaka podejrzanego o szpiegostwo
Trump mówi, że wkrótce porozmawia z Putinem, po tym jak Rosja zaatakowała Charków na Ukrainie
Warszawa kluczowym punktem w strategii rozwoju Demand AI
Inflacja spada, NBP obniża stopy procentowe
Dane wskazują na rosnącą obecność treści antyukraińskich w polskich mediach społecznościowych
USA oferują więcej żołnierzy, podczas gdy Trump gości Nawrockiego
Google zaangażowane w 45-milionową umowę z biurem Netanjahu w celu promowania izraelskiej hasbary
Nowa inwestycja w obronę powietrzną - 46 Radarów Pasywnej Lokalizacji
Nawrocki spotka się z Trumpem: rozmowy w cieniu wyzwań dla bezpieczeństwa Europy
Pięć tureckich firm z branży obronnej znalazło się w światowej setce
Polskie siły powietrzne w gotowości w trakcie rosyjskich ataków na zachodnią Ukrainę
Belgia ogłasza sankcje przeciwko Izraelowi, potwierdza stanowisko w sprawie uznania Palestyny
Kontrast w gospodarce: mocny złoty, słaba produkcja
Rzuć okiem na TRT Global. Podziel się swoją opinią!
Contact us