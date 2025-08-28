Polska dołączyła do szerokiego międzynarodowego grona, które publicznie oskarżyło trzy chińskie firmy o współpracę z chińskimi służbami wywiadowczymi.

W opublikowanym w środę 37-stronicowym oświadczeniu wskazano na: Sichuan Juxinhe Network Technology, Beijing Huanyu Tianqiong Information Technology oraz Sichuan Zhixin Ruijie Network Technology. Jak donosi agencja Reuters, firmy te miały dostarczać rozwiązania technologiczne i usługi cybernetyczne dla chińskich struktur wywiadowczych, w tym jednostek Armii Ludowo-Wyzwoleńczej oraz Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego.

Sichuan Juxinhe została wcześniej objęta sankcjami przez amerykański Departament Skarbu za powiązania z grupą hakerską “Salt Typhoon”, która miała uzyskać dostęp do amerykańskich danych telekomunikacyjnych, w tym komunikacji wyższych urzędników w Waszyngtonie.

Pozostałe dwie firmy miały niedawno zostać dotknięte niewyjaśnionymi wyciekami danych.

Mimo, że podobne oskarżenia ze strony USA wobec zagranicznych firm nie są nowością, tym razem lista państw sygnatariuszy jest wyjątkowo szeroka.