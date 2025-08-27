BIZNES I TECHNOLOGIA
Polska ma otrzymać wsparcie dla F-35
Departament Stanu USA zatwierdził sprzedaż wsparcia logistycznego dla polskich F-35, które wzmocnią zdolności obronne kraju.
F-35 Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych przelatuje nad Międzynarodowymi Targami Lotniczymi w Farnborough / DPA
27 sierpnia 2025

Departament Stanu USA zatwierdził możliwość sprzedaży wsparcia logistycznego i utrzymania dla myśliwców F-35 dla Polski. Wartość transakcji została oszacowana na 1,85 miliarda dolarów, o czym poinformowała we wtorek Agencja Współpracy Bezpieczeństwa Obronnego (DSCA).

W komunikacie DSCA przekazała, że powiadomiła Kongres o potencjalnej transakcji. 

Zgodnie z oświadczeniem, sprzedaż ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa sojusznika NATO i poprawę zdolności Polski do reagowania na obecne i przyszłe zagrożenia, jednocześnie nie zmieniając równowagi militarnej w regionie.

Pakiet obejmuje sprzęt i usługi wspierające polską flotę F-35, w tym m.in. modyfikacje, części zamienne, oprogramowanie oraz inżynierię kontraktową.

"Proponowana sprzedaż nie wpłynie negatywnie na gotowość obronną Stanów Zjednoczonych" - zapewniono w komunikacie.

