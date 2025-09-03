Pięć tureckich firm zbrojeniowych znalazło się na globalnej liście 100 najcenniejszych firm obronnych w 2025 roku, według rankingu Defence News' Top 100.

Najwyżej notowaną turecką firmą w zestawieniu jest Aselsan, która zajęła 43. miejsce z przychodami z sektora obronnego wynoszącymi 3,54 miliarda dolarów.

Z kolei Turkish Aerospace Industries (TAI) uplasowała się na 47. miejscu, Roketsan na 71., Asfat na 78., a MKE na 80.

TAI awansowała o trzy pozycje w porównaniu z poprzednim rokiem, ASFAT wspięła się o 16 miejsc, a MKE poprawiła swoją pozycję o cztery.

W pierwszej dziesiątce rankingu znalazło się sześć firm z USA, dwie z Chin oraz po jednej z Wielkiej Brytanii i Francji.