Pięć tureckich firm zbrojeniowych znalazło się na globalnej liście 100 najcenniejszych firm obronnych w 2025 roku, według rankingu Defence News' Top 100.
Najwyżej notowaną turecką firmą w zestawieniu jest Aselsan, która zajęła 43. miejsce z przychodami z sektora obronnego wynoszącymi 3,54 miliarda dolarów.
Z kolei Turkish Aerospace Industries (TAI) uplasowała się na 47. miejscu, Roketsan na 71., Asfat na 78., a MKE na 80.
TAI awansowała o trzy pozycje w porównaniu z poprzednim rokiem, ASFAT wspięła się o 16 miejsc, a MKE poprawiła swoją pozycję o cztery.
W pierwszej dziesiątce rankingu znalazło się sześć firm z USA, dwie z Chin oraz po jednej z Wielkiej Brytanii i Francji.
Lockheed Martin utrzymał pierwsze miejsce z przychodami z sektora obronnego wynoszącymi 68,39 miliarda dolarów, a za nim uplasowały się RTX i China Aerospace Science and Industry Corporation.
Northrop Grumman zajął czwarte miejsce, General Dynamics piąte, a BAE Systems szóste.
Boeing uplasował się na siódmym miejscu, China State Shipbuilding Corporation Limited na ósmym, L3Harris Technologies na dziewiątym, a Thales na dziesiątym.
Na liście znalazło się 48 firm z USA, sześć z Wielkiej Brytanii, po pięć z Turcji, Francji i Chin, cztery z Niemiec oraz po trzy z Korei Południowej i Izraela.