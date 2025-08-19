WOJNA W GAZIE
ONZ: Izraelskie ataki w Strefie Gazy zabiły prawie połowę wszystkich pracowników pomocy humanitarnej zamordowanych na świecie w 2024 roku
ONZ potępiła rekordową liczbę ofiar wśród pracowników pomocy humanitarnej w 2024 roku jako “haniebny akt oskarżenia" wobec międzynarodowej bezczynności, ostrzegając, że ataki na pracowników pomocy humanitarnej pozostają alarmująco wysokie.
ONZ potępiło ogólną liczbę 383 ofiar śmiertelnych jako “haniebny akt oskarżenia” wobec międzynarodowej obojętności (Zdjęcie: Archiwum Reuters) / Reuters
15 godzin temu

Prawie połowa wszystkich pracowników humanitarnych zabitych na świecie w 2024 roku zginęła w Strefie Gazy, gdzie w izraelskich atakach życie straciło 183 członków personelu humanitarnego, poinformowała we wtorek Organizacja Narodów Zjednoczonych.

ONZ potępiło ogólną liczbę 383 ofiar śmiertelnych jako “haniebny akt oskarżenia” wobec międzynarodowej obojętności i ostrzegło, że tegoroczne dane są równie alarmujące.

Liczba ofiar w 2024 roku oznaczała wzrost o 31 procent w porównaniu z rokiem poprzednim, z 60 dodatkowymi pracownikami zabitymi w Sudanie i dziesiątkami innych w strefach konfliktu.

Według ONZ najczęstszymi sprawcami byli aktorzy państwowi, a większość ofiar stanowili lokalni pracownicy, którzy byli celem ataków zarówno w terenie, jak i w swoich domach.

Poza ofiarami śmiertelnymi, w zeszłym roku rannych zostało 308 pracowników humanitarnych, 125 zostało porwanych, a 45 zatrzymanych, wynika z raportu ONZ opublikowanego z okazji Światowego Dnia Pomocy Humanitarnej.

“Haniebny akt oskarżenia wobec międzynarodowej bezczynności”

“Nawet jeden atak na kolegę z pomocy humanitarnej jest atakiem na nas wszystkich i na ludzi, którym służymy” – powiedział szef pomocy ONZ Tom Fletcher. “Ataki na taką skalę, bez żadnej odpowiedzialności, są haniebnym aktem oskarżenia wobec międzynarodowej bezczynności.”

Według wstępnych danych z Bazy Danych Bezpieczeństwa Pracowników Humanitarnych, w 2025 roku zginęło już 265 pracowników humanitarnych.

ONZ podkreśliło, że ataki na personel humanitarny naruszają prawo międzynarodowe i podważają linie pomocy dla milionów ludzi w strefach wojny i katastrof. “Przemoc wobec pracowników humanitarnych nie jest nieunikniona. Musi się skończyć” – powiedział Fletcher.

Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała również o ponad 800 atakach na opiekę zdrowotną w 16 terytoriach w tym roku, w wyniku których zginęło ponad 1 110 pracowników służby zdrowia i pacjentów, a setki innych zostało rannych.

Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej, obchodzony co roku 19 sierpnia, upamiętnia zamach bombowy na siedzibę ONZ w Bagdadzie w 2003 roku, w którym zginęły 22 osoby, w tym wysłannik ONZ Sergio Vieira de Mello.

