Prawie połowa wszystkich pracowników humanitarnych zabitych na świecie w 2024 roku zginęła w Strefie Gazy, gdzie w izraelskich atakach życie straciło 183 członków personelu humanitarnego, poinformowała we wtorek Organizacja Narodów Zjednoczonych.

ONZ potępiło ogólną liczbę 383 ofiar śmiertelnych jako “haniebny akt oskarżenia” wobec międzynarodowej obojętności i ostrzegło, że tegoroczne dane są równie alarmujące.

Liczba ofiar w 2024 roku oznaczała wzrost o 31 procent w porównaniu z rokiem poprzednim, z 60 dodatkowymi pracownikami zabitymi w Sudanie i dziesiątkami innych w strefach konfliktu.

Według ONZ najczęstszymi sprawcami byli aktorzy państwowi, a większość ofiar stanowili lokalni pracownicy, którzy byli celem ataków zarówno w terenie, jak i w swoich domach.

Poza ofiarami śmiertelnymi, w zeszłym roku rannych zostało 308 pracowników humanitarnych, 125 zostało porwanych, a 45 zatrzymanych, wynika z raportu ONZ opublikowanego z okazji Światowego Dnia Pomocy Humanitarnej.

“Haniebny akt oskarżenia wobec międzynarodowej bezczynności”