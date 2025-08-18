Tysiące Izraelczyków uczestniczyło ogólnokrajowym strajku. Protestujący zablokowali autostrady w wielu miastach, aby wywrzeć presję na rząd Benjamina Netanjahu w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego wymiany więźniów oraz zakończenia trwającej wojny w Strefie Gazy.

Strajk generalny, który odbył się w niedzielę, został zorganizowany przez rodziny izraelskich zakładników przetrzymywanych w Strefie Gazy. Rodziny obawiają się, że decyzja izraelskiego rządu z ubiegłego tygodnia o pełnej okupacji Gazy może zagrozić życiu ich bliskich.

Demonstranci próbowali blokować ulice, tunele i mosty w Jerozolimie i Tel Awiwie, co zmusiło władze do użycia armatek wodnych w celu ich rozproszenia.

Protestujący podpalali również opony, co spowodowało poważne zakłócenia w ruchu drogowym.

Setki prywatnych firm, gmin i organizacji dołączyły do akcji, a publiczny nadawca KAN poinformował, że tysiące demonstrantów zablokowało główne drogi, co doprowadziło do korków i zawieszenia kursowania pociągów.

Restauracje i kawiarnie również zostały zamknięte. Gazeta Haaretz podała, że dziesiątki izraelskich artystów, celebrytów i sportowców wyraziło poparcie i przyłączyło się do strajku.

Główne związki zawodowe, w tym prawnicy, lekarze i forum biznesowe, a także Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie, również potwierdziły swój udział w strajku.

Policja izraelska poinformowała, że podczas strajku aresztowano 38 demonstrantów w całym kraju, według dziennika Yedioth Ahronoth.

Udział opozycji

Lider opozycji Yair Lapid odwiedził Plac Zakładników w Tel Awiwie, aby wziąć udział w strajku.

“Dziś zamykamy kraj. Ponieważ nasi zakładnicy nie są pionkami, które rząd może poświęcić w imię wysiłku wojennego, są obywatelami, których rząd musi zwrócić ich rodzinom” – powiedział Lapid protestującym w nagraniu opublikowanym na platformie X.

“Nie powstrzymają nas, nie zmęczą nas i nie wyczerpią. Będziemy walczyć, dopóki zakładnicy nie wrócą do domu, nie zostanie zawarte porozumienie, a wojna się nie zakończy” – dodał.

Lider Narodowej Jedności, Benny Gantz, również wyraził poparcie dla protestujących, żądając, aby rząd nie atakował rodzin zakładników.