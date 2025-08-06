Karol Nawrocki, konserwatywny historyk, zostanie w środę zaprzysiężony na prezydenta Polski. Jego wybór otwiera nowy rozdział napięć między głową państwa, a centrowym rządem kierowanym przez Donalda Tuska.

Popierany przez opozycyjną, partię Prawo i Sprawiedliwość (PiS), Nawrocki pokonał liberalnego kandydata Rafała Trzaskowskiego. Jego zwycięstwo to poważny cios dla Tuska, który stara się przywrócić proeuropejski kierunek w państwie.

Choć prezydent nie sprawuje władzy wykonawczej, posiada prawo weta – i właśnie to może stać się głównym narzędziem blokowania działań rządu. W szczególności zagrożone są próby cofnięcia reform sądownictwa wprowadzonych przez PiS, które zdaniem krytyków osłabiły niezależność sądów. Przyszłość reform stoi teraz pod znakiem zapytania.

Nawrocki zapowiada również działania, które mogą przypaść do gustu wielu wyborcom, takie jak obniżki podatków – choć ich wdrożenie przy obecnym stanie budżetu będzie dla rządu wyjątkowo trudne.

W zakresie polityki zagranicznej nowy prezydent przyjmuje bardziej sceptyczne stanowisko wobec Ukrainy.