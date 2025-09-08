Jak donosi TVP World, naukowcy z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie opracowali nowatorski biomateriał, który można wstrzyknąć bezpośrednio do złamanych kości.

Polimer, nad którym pracowano dwa lata, twardnieje w ciele, stabilizując złamanie bez użycia tradycyjnych metalowych szyn czy płytek.

Profesor Mirosława El Fray wyjaśnia, że metoda ta może znacznie skrócić czas leczenia oraz obniżyć koszty w porównaniu do standardowych procedur chirurgicznych. Biomateriał jest biodegradowalny, więc nie wymaga usuwania po wygojeniu kości.