Jak donosi TVP World, naukowcy z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie opracowali nowatorski biomateriał, który można wstrzyknąć bezpośrednio do złamanych kości.
Polimer, nad którym pracowano dwa lata, twardnieje w ciele, stabilizując złamanie bez użycia tradycyjnych metalowych szyn czy płytek.
Profesor Mirosława El Fray wyjaśnia, że metoda ta może znacznie skrócić czas leczenia oraz obniżyć koszty w porównaniu do standardowych procedur chirurgicznych. Biomateriał jest biodegradowalny, więc nie wymaga usuwania po wygojeniu kości.
“Będzie wprowadzony tylko raz w to miejsce złamania i nie będzie wymagać już usuwania dlatego, że będzie indukować proces naprawy tej kości i całkowicie ulegnie degradacji w organizmie” - mówi profesor.
Naukowcy przewidują, że technologia będzie szczególnie przydatna przy złamaniach nadgarstka.
Materiał nie został jeszcze opatentowany ani wprowadzony do komercyjnego użycia.