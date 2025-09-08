BIZNES I TECHNOLOGIA
1 min. czytania
Nowy sposób na złamania – biomateriał aplikowany w formie zastrzyku
Polscy naukowcy opracowali biodegradowalny polimer do stabilizacji złamań.
Nowy sposób na złamania – biomateriał aplikowany w formie zastrzyku
ZDJĘCIE ARCHIWALNE: Amar Vennapusa napełnia strzykawkę preparatem Mounjaro firmy Eli Lilly. / Reuters
8 września 2025

Jak donosi TVP World, naukowcy z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie opracowali nowatorski biomateriał, który można wstrzyknąć bezpośrednio do złamanych kości.

Polimer, nad którym pracowano dwa lata, twardnieje w ciele, stabilizując złamanie bez użycia tradycyjnych metalowych szyn czy płytek.

Profesor Mirosława El Fray wyjaśnia, że metoda ta może znacznie skrócić czas leczenia oraz obniżyć koszty w porównaniu do standardowych procedur chirurgicznych. Biomateriał jest biodegradowalny, więc nie wymaga usuwania po wygojeniu kości.

Polecane

“Będzie wprowadzony tylko raz w to miejsce złamania i nie będzie wymagać już usuwania dlatego, że będzie indukować proces naprawy tej kości i całkowicie ulegnie degradacji w organizmie” - mówi profesor.

Naukowcy przewidują, że technologia będzie szczególnie przydatna przy złamaniach nadgarstka.

Materiał nie został jeszcze opatentowany ani wprowadzony do komercyjnego użycia.

ŹRÓDŁO:aa
Odkrywaj
Kolejny dron znaleziony niedaleko wschodniej granicy
Nowy sposób na złamania – biomateriał aplikowany w formie zastrzyku
Białoruś: zatrzymano Polaka podejrzanego o szpiegostwo
Trump mówi, że wkrótce porozmawia z Putinem, po tym jak Rosja zaatakowała Charków na Ukrainie
Warszawa kluczowym punktem w strategii rozwoju Demand AI
Inflacja spada, NBP obniża stopy procentowe
Dane wskazują na rosnącą obecność treści antyukraińskich w polskich mediach społecznościowych
USA oferują więcej żołnierzy, podczas gdy Trump gości Nawrockiego
Google zaangażowane w 45-milionową umowę z biurem Netanjahu w celu promowania izraelskiej hasbary
Nowa inwestycja w obronę powietrzną - 46 Radarów Pasywnej Lokalizacji
Nawrocki spotka się z Trumpem: rozmowy w cieniu wyzwań dla bezpieczeństwa Europy
Pięć tureckich firm z branży obronnej znalazło się w światowej setce
Polskie siły powietrzne w gotowości w trakcie rosyjskich ataków na zachodnią Ukrainę
Belgia ogłasza sankcje przeciwko Izraelowi, potwierdza stanowisko w sprawie uznania Palestyny
Kontrast w gospodarce: mocny złoty, słaba produkcja
Rzuć okiem na TRT Global. Podziel się swoją opinią!
Contact us