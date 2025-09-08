Polska wskaże dwóch partnerów do wspólnego przedsięwzięcia, którego celem jest budowa zakładów produkcji amunicji – poinformował prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ), Adam Leszkiewicz.
Według założeń projekt ma ograniczyć zależność Polski od zagranicznych dostawców.
Agencja Reuters donosi, że PGZ finalizuje umowy dotyczące fabryki pocisków oraz oddzielnego zakładu materiałów miotających, a oficjalne ogłoszenia mają pojawić się w najbliższych tygodniach.
W marcu wiceminister obrony Cezary Tomczyk powiedział agencji Reuters, że firmy z Francji, Niemiec, Korei Południowej i Turcji konkurują o współpracę z Polską.
Ostatecznie jednak nie określono pochodzenia partnerów.
Kluczowe jest posiadanie technologii i licencji na produkowaną amunicję, aby móc ją modyfikować, sprzedawać i eksportować.
Zakłady będą wytwarzać m.in. pociski artyleryjskie kalibru 155 mm, na które wzrosło zapotrzebowanie po inwazji Rosji na Ukrainę.
Polska przeznacza na obronność 4,7% PKB , co czyni ją liderem wśród państw NATO pod względem wydatków obronnych.
Na PGZ przeznaczono 2,4 mld złotych na zwiększenie produkcji amunicji i zapewnienie odpowiednich zapasów.
Obecnie eksport PGZ stanowi około 20% przychodów. Przedsiębiorstwo dąży jednak do zwiększenia tego udziału, aby zmniejszyć zależność od krajowego odbiorcy strategicznego i rozwijać sprzedaż na rynkach zagranicznych.