Polska wskaże dwóch partnerów do wspólnego przedsięwzięcia, którego celem jest budowa zakładów produkcji amunicji – poinformował prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ), Adam Leszkiewicz.

Według założeń projekt ma ograniczyć zależność Polski od zagranicznych dostawców.

Agencja Reuters donosi, że PGZ finalizuje umowy dotyczące fabryki pocisków oraz oddzielnego zakładu materiałów miotających, a oficjalne ogłoszenia mają pojawić się w najbliższych tygodniach.

W marcu wiceminister obrony Cezary Tomczyk powiedział agencji Reuters, że firmy z Francji, Niemiec, Korei Południowej i Turcji konkurują o współpracę z Polską.

Ostatecznie jednak nie określono pochodzenia partnerów.

Kluczowe jest posiadanie technologii i licencji na produkowaną amunicję, aby móc ją modyfikować, sprzedawać i eksportować.