BIZNES I TECHNOLOGIA
1 min. czytania
Polska stawia na krajową produkcję amunicji we współpracy z partnerami międzynarodowymi
Planowane jest uruchomienie zakładów produkcji amunicji z udziałem zagranicznych partnerów. Celem jest zwiększenie niezależności od dostawców zewnętrznych oraz sprostanie rosnącemu zapotrzebowaniu związanemu z wojną na Ukrainie
Polska stawia na krajową produkcję amunicji we współpracy z partnerami międzynarodowymi
ZDJĘCIE ARCHIWALNE: Pociski artyleryjskie kalibru 155 mm pakowane do wysyłki w zakładzie Scranton Army Ammunition Plant w Scranton. / Reuters
8 września 2025

Polska wskaże dwóch partnerów do wspólnego przedsięwzięcia, którego celem jest budowa zakładów produkcji amunicji – poinformował prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ), Adam Leszkiewicz. 

Według założeń projekt ma ograniczyć zależność Polski od zagranicznych dostawców.

Agencja Reuters donosi, że PGZ finalizuje umowy dotyczące fabryki pocisków oraz oddzielnego zakładu materiałów miotających, a oficjalne ogłoszenia mają pojawić się w najbliższych tygodniach. 

W marcu wiceminister obrony Cezary Tomczyk powiedział agencji Reuters, że firmy z Francji, Niemiec, Korei Południowej i Turcji konkurują o współpracę z Polską. 

Ostatecznie jednak nie określono pochodzenia partnerów.

Kluczowe jest posiadanie technologii i licencji na produkowaną amunicję, aby móc ją modyfikować, sprzedawać i eksportować. 

Polecane

Zakłady będą wytwarzać m.in. pociski artyleryjskie kalibru 155 mm, na które wzrosło zapotrzebowanie po inwazji Rosji na Ukrainę.

Polska przeznacza na obronność 4,7% PKB , co czyni ją liderem wśród państw NATO pod względem wydatków obronnych. 

Na PGZ przeznaczono 2,4 mld złotych na zwiększenie produkcji amunicji i zapewnienie odpowiednich zapasów.

Obecnie eksport PGZ stanowi około 20% przychodów. Przedsiębiorstwo dąży jednak do zwiększenia tego udziału, aby zmniejszyć zależność od krajowego odbiorcy strategicznego i rozwijać sprzedaż na rynkach zagranicznych.

PowiązaneTRT Global - Nowa inwestycja w obronę powietrzną - 46 Radarów Pasywnej Lokalizacji
ŹRÓDŁO:Reuters
Odkrywaj
Kolejny dron znaleziony niedaleko wschodniej granicy
Nowy sposób na złamania – biomateriał aplikowany w formie zastrzyku
Białoruś: zatrzymano Polaka podejrzanego o szpiegostwo
Trump mówi, że wkrótce porozmawia z Putinem, po tym jak Rosja zaatakowała Charków na Ukrainie
Warszawa kluczowym punktem w strategii rozwoju Demand AI
Inflacja spada, NBP obniża stopy procentowe
Dane wskazują na rosnącą obecność treści antyukraińskich w polskich mediach społecznościowych
USA oferują więcej żołnierzy, podczas gdy Trump gości Nawrockiego
Google zaangażowane w 45-milionową umowę z biurem Netanjahu w celu promowania izraelskiej hasbary
Nowa inwestycja w obronę powietrzną - 46 Radarów Pasywnej Lokalizacji
Nawrocki spotka się z Trumpem: rozmowy w cieniu wyzwań dla bezpieczeństwa Europy
Pięć tureckich firm z branży obronnej znalazło się w światowej setce
Polskie siły powietrzne w gotowości w trakcie rosyjskich ataków na zachodnią Ukrainę
Belgia ogłasza sankcje przeciwko Izraelowi, potwierdza stanowisko w sprawie uznania Palestyny
Kontrast w gospodarce: mocny złoty, słaba produkcja
Rzuć okiem na TRT Global. Podziel się swoją opinią!
Contact us