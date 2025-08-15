Prezydent Rosji Władimir Putin w liście do Kim Dzong Una określił północnokoreańskich żołnierzy wysłanych do walki na Ukrainie jako “bohaterskich”, poinformowały w piątek północnokoreańskie media państwowe.

W liście upamiętniającym rocznicę wyzwolenia Korei spod japońskiej okupacji Putin przypomniał, jak jednostki Armii Czerwonej i siły północnokoreańskie wspólnie walczyły, aby zakończyć kolonialne panowanie Japonii.

“Więzy bojowej przyjaźni, dobrej woli i wzajemnej pomocy, które zostały umocnione w czasach wojny, pozostają solidne i niezawodne nawet dzisiaj” – napisał Putin w liście ujawnionym przez północnokoreańskie media państwowe.

“Zostało to w pełni udowodnione przez bohaterski udział żołnierzy KRLD w wyzwoleniu obwodu kurskiego spod okupacji ukraińskiej” – dodał, według agencji informacyjnej KCNA.

“Naród rosyjski na zawsze zachowa w pamięci ich odwagę i poświęcenie.”

Putin dodał, że oba kraje będą nadal “działać wspólnie i skutecznie bronić swojej suwerenności oraz wnosić znaczący wkład w ustanowienie sprawiedliwego i wielobiegunowego porządku światowego.”

Rosja i Korea Północna zacieśniają swoje relacje, a oba kraje podpisały pakt o wzajemnej obronie w zeszłym roku, kiedy Putin odwiedził to izolowane państwo.

W kwietniu Korea Północna po raz pierwszy potwierdziła, że wysłała kontyngent swoich żołnierzy na linię frontu na Ukrainie, obok wojsk rosyjskich.

Południowokoreańskie i zachodnie agencje wywiadowcze twierdzą, że Pjongjang wysłał ponad 10 000 żołnierzy do rosyjskiego obwodu kurskiego w 2024 roku, wraz z pociskami artyleryjskimi, rakietami i systemami dalekiego zasięgu.