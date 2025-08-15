POLITYKA
Putin chwali północnokoreańskie wojska walczące na Ukrainie w wiadomości do Kim Dzong Una
W liście upamiętniającym rocznicę wyzwolenia Korei, Putin chwali żołnierzy KRLD za pomoc udzieloną rosyjskim siłom na Ukrainie, ponieważ więzi między Moskwą a Pjongjangiem się pogłębiają.
Wicesprzewodniczący Dumy Państwowej Rosji, Wiaczesław Wołodin, przybył w czwartek do Pjongjangu, poinformowały północnokoreańskie media państwowe. / AP
15 sierpnia 2025

Prezydent Rosji Władimir Putin w liście do Kim Dzong Una określił północnokoreańskich żołnierzy wysłanych do walki na Ukrainie jako “bohaterskich”, poinformowały w piątek północnokoreańskie media państwowe.

W liście upamiętniającym rocznicę wyzwolenia Korei spod japońskiej okupacji Putin przypomniał, jak jednostki Armii Czerwonej i siły północnokoreańskie wspólnie walczyły, aby zakończyć kolonialne panowanie Japonii.

“Więzy bojowej przyjaźni, dobrej woli i wzajemnej pomocy, które zostały umocnione w czasach wojny, pozostają solidne i niezawodne nawet dzisiaj” – napisał Putin w liście ujawnionym przez północnokoreańskie media państwowe.

“Zostało to w pełni udowodnione przez bohaterski udział żołnierzy KRLD w wyzwoleniu obwodu kurskiego spod okupacji ukraińskiej” – dodał, według agencji informacyjnej KCNA.

“Naród rosyjski na zawsze zachowa w pamięci ich odwagę i poświęcenie.”

Putin dodał, że oba kraje będą nadal “działać wspólnie i skutecznie bronić swojej suwerenności oraz wnosić znaczący wkład w ustanowienie sprawiedliwego i wielobiegunowego porządku światowego.”

Rosja i Korea Północna zacieśniają swoje relacje, a oba kraje podpisały pakt o wzajemnej obronie w zeszłym roku, kiedy Putin odwiedził to izolowane państwo.

W kwietniu Korea Północna po raz pierwszy potwierdziła, że wysłała kontyngent swoich żołnierzy na linię frontu na Ukrainie, obok wojsk rosyjskich.

Południowokoreańskie i zachodnie agencje wywiadowcze twierdzą, że Pjongjang wysłał ponad 10 000 żołnierzy do rosyjskiego obwodu kurskiego w 2024 roku, wraz z pociskami artyleryjskimi, rakietami i systemami dalekiego zasięgu.

Według Seulu około 600 północnokoreańskich żołnierzy zginęło, a tysiące zostało rannych, walcząc po stronie Rosji.

‘Znakomici żołnierze’

List Putina towarzyszył wizycie rosyjskiej delegacji w Pjongjangu, gdzie przewodniczący Dumy podziękował Kimowi za wysłanie “znakomitych żołnierzy” na Ukrainę - poinformowała KCNA.

Delegacja pod przewodnictwem Wiaczesława Wołodina przybyła w czwartek i została przyjęta przez wojskową straż honorową podczas wizyty z okazji “80. rocznicy wyzwolenia Korei.”

Wołodin podziękował Kimowi za “wysłanie znakomitych żołnierzy do operacji wyzwolenia Kurska w celu wypędzenia ukraińskich agresorów” - według KCNA.

Dodał, że Rosja nigdy nie zapomni północnokoreańskich żołnierzy “którzy walczyli za cenę swojego życia w Rosji.”

Kim z kolei powiedział, że wizyta delegacji przyczyni się do “rozwoju relacji KRLD-Rosja na nowym poziomie.”

Wspomniał również, że dwa dni temu odbył rozmowę telefoniczną z Putinem, podczas której uzgodniono rozszerzenie współpracy dwustronnej oraz “bliższy kontakt i komunikację między przywódcami państw.”

Rozmowa miała miejsce trzy dni przed piątkowym szczytem między Putinem a Trumpem, pierwszym spotkaniem urzędującego prezydenta USA i prezydenta Rosji od 2021 roku. Trump stara się wynegocjować zakończenie ponad trzyletniej wojny Rosji na Ukrainie.

