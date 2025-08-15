Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, ogłosił w środę podpisanie umowy z rządem Stanów Zjednoczonych na modernizację całej polskiej floty myśliwców F-16.

Wartość kontraktu to 3,8 miliarda dolarów. Umowa obejmuje unowocześnienie wszystkich 48 samolotów F-16C/D Block 52+, które stanowią trzon sił powietrznych Polski.

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że choć wersja maszyn, którą posiadają siły zbrojne jest wciąż "bardzo dobra", po 20 latach eksploatacji nie odpowiada już obecnym zagrożeniom.

Modernizacja ma na celu zwiększenie możliwości obronnych kraju w kontekście trwającej wojny w Ukrainie.

Polska systematycznie zwiększa wydatki na obronność – z obecnych 4,7% PKB do planowanych 5% w przyszłym roku.