POLITYKA
1 min. czytania
Polska wzmacnia obronność – 3,8 mld dolarów na F-16
Warszawa podpisuje umowę z USA na modernizację myśliwców. Jest to część szerszego planu wzmocnienia obronności.
Polska wzmacnia obronność – 3,8 mld dolarów na F-16
Modernizacja ma na celu zwiększenie możliwości obronnych kraju w kontekście trwającej wojny w Ukrainie. / AFP
15 sierpnia 2025

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, ogłosił w środę podpisanie umowy z rządem Stanów Zjednoczonych na modernizację całej polskiej floty myśliwców F-16. 

Wartość kontraktu to 3,8 miliarda dolarów. Umowa obejmuje unowocześnienie wszystkich 48 samolotów F-16C/D Block 52+, które stanowią trzon sił powietrznych Polski.

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że choć wersja maszyn, którą posiadają siły zbrojne jest wciąż "bardzo dobra", po 20 latach eksploatacji nie odpowiada już obecnym zagrożeniom. 

Modernizacja ma na celu zwiększenie możliwości obronnych kraju w kontekście trwającej wojny w Ukrainie.

Polska systematycznie zwiększa wydatki na obronność – z obecnych 4,7% PKB do planowanych 5% w przyszłym roku.

Polecane
PowiązaneTRT Global - Cel NATO dotyczący wydatków na obronę w wysokości 5%: Punkt zwrotny czy tymczasowa deklaracja?

W ramach dalszej modernizacji sił zbrojnych, Polska podpisała również wielomiliardową umowę z południowokoreańską firmą Hyundai Rotem na zakup 180 czołgów K2. 

Po sfinalizowaniu umowy Polska będzie trzecią siłą wśród państw NATO pod względem liczby czołgów – za Turcją i Grecją.

PowiązaneTRT Global - Polska wyprzedzi największe armie Europy Zachodniej do 2030 roku
PowiązaneTRT Global - Polska i Korea Południowa podpiszą umowę na dostawę 180 kolejnych czołgów K2
ŹRÓDŁO:aa
Odkrywaj
Iran zaprzecza zawieszeniu broni z Izraelem, sygnalizuje, że zaprzestanie ataków, jeśli ataki Izraela się skończą
USA ostrzega przed odwetem Iranu, gdy Trump podnosi kwestię "zmiany reżimu"
Czym jest cieśnina Ormuz i dlaczego jest tak ważna w kontekście ropy naftowej?
Ukraina mówi o "masywnym" rosyjskim ataku dronów na Kijów
Ceny ropy gwałtownie rosną po tym, jak Teheran rozważa zamknięcie cieśniny Ormuz
Irański atak niszczy czołowy izraelski instytut naukowy po tym, jak Tel Awiw zabił naukowców z Teheranu
Pentagon zwalnia wysokiego rangą oficera, który określił Netanjahu i jego sojuszników jako "judeosupremacjonistycznych popleczników"
Trump zainteresowany strategicznymi powiązaniami handlowymi, mówi pakistańska armia
Korea Północna staje w obronie Iranu, określając Izrael jako "nowotworem dla pokoju"
Uderzyć czy nie uderzyć: dylemat Trumpa dotyczący Iranu ujawnia głębokie podziały wśród MAGA
Irańskie podziemne obiekty wzbogacania uranu wciąż nieuszkodzone pomimo izraelskich ataków — Putin
Zawieszenie broni między Indiami a Pakistanem zostało osiągnięte w wyniku rozmów wojskowych, a nie mediacji USA
Nie zabije najwyższego przywódcy Iranu - "przynajmniej na razie": Trump
Irańskie pociski uszkodziły budynek i spowodowały pożary w Izraelu
Masakra w Khan Younis: Izraelskie czołgi zabiły 59 osób próbujących uzyskać pomoc żywnościową
Rzuć okiem na TRT Global. Podziel się swoją opinią!
Contact us