W poniedziałek premier Donald Tusk przyznał, że czuje zarówno obawy, jak i nadzieję przed nadchodzącym szczytem między prezydentem USA, Donaldem Trumpem, a prezydentem Rosji, Władimirem Putinem.

“Dla nas kwestia integralności terytorialnej Ukrainy i suwerenności Ukrainy, to jest kwestia nie tylko solidarności z sąsiadem, ale przede wszystkim kwestia naszego bezpieczeństwa” - podkreślił premier podczas konferencji prasowej w Bydgoszczy.

Tusk zaznaczył, że Stany Zjednoczone zapewniły o zamiarze konsultowania swojej pozycji z europejskimi partnerami przed rozmowami w Anchorage.

“Będę czekał na efekty spotkania prezydentów Trumpa i Putina, i mam - i dużo obaw, i dużo nadziei” - powiedział.