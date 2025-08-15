W drugim kwartale 2025 roku gospodarka strefy euro odnotowała wzrost o 0,1%, co odpowiada oczekiwaniom rynkowym – poinformował Eurostat w czwartek.
W pierwszym kwartale, tempo wzrostu wyniosło 0,6%.
W całej Unii Europejskiej produkt krajowy brutto (PKB) wzrósł o 0,2% w okresie od kwietnia do czerwca.
Wśród państw członkowskich Unii Europejskiej najwyższy kwartalny wzrost gospodarczy odnotowała Rumunia, z wynikiem 1,2%. Tuż za nią znalazła się Polska - wzrost PKB o 0,8% - przewyższając tym samym, takie kraje jak Hiszpania, Słowenia oraz Bułgaria, gdzie wzrost wyniósł 0,7%.
Najsilniejszy spadek zanotowała Irlandia - o 1%, natomiast Niemcy i Włochy odnotowały minimalny spadek o 0,1% w tym okresie.
W skali rocznej produkt krajowy brutto w strefie euro wzrósł o 1,5%, a w całej Unii Europejskiej o 1,6%.
Strefa euro (EA20) obejmuje państwa członkowskie posługujące się wspólną walutą – euro, natomiast UE27 to wszystkie kraje należące do Unii Europejskiej.