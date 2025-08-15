Najsilniejszy spadek zanotowała Irlandia - o 1%, natomiast Niemcy i Włochy odnotowały minimalny spadek o 0,1% w tym okresie.

W skali rocznej produkt krajowy brutto w strefie euro wzrósł o 1,5%, a w całej Unii Europejskiej o 1,6%.

Strefa euro (EA20) obejmuje państwa członkowskie posługujące się wspólną walutą – euro, natomiast UE27 to wszystkie kraje należące do Unii Europejskiej.